DEA izrađuje sveobuhvatnu mapu mreže električnih punionica

Dalmatinska energetska agencija DEA poziva sve distributere i registrirane javne punionice električnih automobila i bicikala, te električne punionice za pomorski promet na području Splitsko-dalmatinske županije da podatke o lokaciji, broju punjača i snazi punionica dostave na mail info@dea-sdz.hr u svrhu izrade sveobuhvatne mape mreže električnih punionica na području Županije.

Broj javnih punionica za električne automobile, bicikle te električnih punionica namijenjenih za pomorski promet raste iz dana u dan no mnogi građani koji posjeduju električna vozila još uvijek nemaju kartu s mjestima gdje su one postavljene kao ni pregledne informacije o njihovoj snazi.

Taj bi se problem, izradom DEA-ine sveobuhvatne mape mreže električnih punionica, riješio. U drugom koraku DEA će izraditi i digitalnu aplikaciju koja će uz podatke o broju i lokaciji punionica sadržavati i podatke o tome je li punionica zauzeta što će građanima i turistima itekako olakšati njihovo korištenje.

Ravnatelj DEA-e Mario Jakić istaknuo je kako je globalna usmjerenost na pitanje održivosti i na ekološku odgovornost dovela do naglog porasta zanimanja za električna vozila.

„Nije to nikakav hrvatski fenomen jer isto se događa u cijelome svijetu. U Hrvatskoj je porastao broj električnih vozila (automobila, bicikala, romobila itd.) no infrastruktura, odnosno mreža punionica, kaskala je u odnosu na taj rast. Iako je situacija sada bolja, u turističkim županijama tijekom sezone broj punionica treba povećati“, kaže Jakić.

Pojašnjava kako je prema dostupnim podacima u Hrvatskoj krajem prošle godine bilo registrirano nešto manje do 5.800 potpuno električnih vozila, te preko 1.000 javnih punionica te je jasno da je potrebna razgranatija mreža punionica.

Mario Jakić podsjetio je na to da se u ovom trenutku u Hrvatskoj već provodi nekoliko važnih projekata kojima je cilj poboljšanje infrastrukture punjača, kao i na to da je u listopadu prošle godine prihvaćena nova regulacija na razini Europske unije (AFIR) koja će pomoći u povećavanju broja punjača za električna vozila.

„Razlog je taj što regulacija AFIR postavlja tzv. nacionalno obvezujuće ciljeve kojima je propisano koliko koja članica Europske unije mora postaviti punionica struje ili vodika za laka i teška vozila, ovisno o broju vozila u državi. U slučaju Hrvatske to znači da će do 2025. morati postaviti od 100 do 200 brzih punionica za električna vozila, naravno ovisno o njihovoj snazi. Ako bi to bile punionice snage 50-70 kW, moralo bi ih biti oko 200. U slučaju da je riječ o punionicama snage od 100 do 150 kW, bit će potreban manji broj punionica“, pojasnio je Jakić.

Napominje da je ovo izuzetno važno jer će Hrvatska već 2027. sukladno zakonskoj regulativi, morati pružati jednaku snagu kao da je tri posto ukupnog broja automobila električno što znači da će broj brzih punjača morati porasti na 470, a do 2030. na preko 800.

Ravnatelj DEA-e Jakić kaže da - iako broj punionica za električna vozila, kao i električne punionice za pomorski promet rastu iz dana u dan - u Splitsko-dalmatinskoj županiji postoji potreba da se taj broj i poveća i učini ih vidljivijima.

Dalmatinska energetska agencija krenula je, stoga, u izradu precizne mreže punionica kako bi svim građanima kao i brojim turistima postojeće i buduće punionice učinila dostupnima i olakšala im svakodnevno korištenje električnih vozila.

Naravno, precizna mapa električnih punionica Županiju će dodatno bolje pozicionirati na turističkoj karti Europe.