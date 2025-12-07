Davor snimao seks sa suprugom pa snimke slao prijateljima

Kako se navodi u ovotjednoj presudi, “u cilju da povrijedi osjećaj dostojanstva svoje supruge, zlouporabio je odnos povjerenja i bez njezina pristanka putem Messengera učinio dostupnim više fotografija i snimke spolnog eksplicitnog sadržaja na kojima se nalazila supruga”

Sutkinja naglašava kako je Davor snimke “učinio dostupnim trećim osobama, među kojima I. i K, na koji način je povrijedio privatnost tadašnje supruge”.

Snimke spolno eksplicitnog sadržaja “snimljene su uz pristanak supruge za osobnu uporabu, a slanjem je povrijedio privatnost te osobe, djelo je počinjeno putem društvenih mreža”. Optužnicu protiv Davora karlovačko državno odvjetništvo podignulo je u kolovozu ove godine.

Sve temelje na “snimci zaslona ekrana mobilnog telefona i preslika poruka mobilnog telefona, svjedocima I. i K., zapisniku o ispitivanju žrtve, zapisniku o ispitivanju osumnjičenika”. Sutkinja je Davora proglasila krivim i osudila na šest mjeseci uvjetnog zatvora. Presuda je nepravomoćna, piše Danica.