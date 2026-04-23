David Sopta ima novi posao, evo gdje ga je Vlada imenovala

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade Republike Hrvatske donesen je zaključak kojim se Nadzornom odboru ACI d.d. predlaže imenovanje Davida Sopte za člana Uprave društva. Riječ je o privremenom rješenju – Sopta bi tu funkciju obnašao do izbora novog člana Uprave putem javnog natječaja, i to na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Sopta je javnosti poznat kao bivši predsjednik Uprave Jadrolinija, a te je pozicije smijenjen u veljači ove godine. Njegov mandat obilježile su snažne kritike javnosti nakon teške nesreće na trajektu Lastovo, kada je došlo do pada rampe pri čemu su smrtno stradala trojica mornara.

