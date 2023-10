DAVALI SU JOJ OD TRI DO PET MJESECI ŽIVOTA: "Borim se, iako su me iz ordinacija ispraćali kao pokojnicu"

'Ako itko s tom dijagnozom ozdravi, vi ćete', rekla je liječnica 56-godišnjoj Katici Periši kada je vidjela njezin osmijeh nakon što joj je priopćila tešku dijagnozu.

Dok je ekipa Storyja sjedila s njom na kavi tik uz maksimirsku šumu, ništa nije otkrivalo kakvu bitku upravo vodi ta poduzetnica i majka četvero djece. Prije dvije i pol godine otkriven joj tumor na dojci od gotovo tri centimetra, metastaze od centimetra na crijevu i plućima, a pretrage su pokazale i da je metastazirao na kosti pa operacija nije bila moguća.

'Odlazila sam na kontrole od 35. godine kod onkologinje dr. Ilone Sušac u Polikliniku Eljuga. Sve je bilo uredno pa mi je i rekla da mogu zakasniti pola godine. I krv sam kontrolirala redovito. Zaboravila sam otići na pregled 2019., a onda je došla 2020. i svi znamo što se tada događalo', priča nam.

Osjećala se dobro sve do veljače 2021. godine kada ju je iznenada zaboljela glava iznad očiju, a suze su joj tekle čim bi pomaknula oči. Otišla je okulistu koji joj je dao kapi i preporučio da ipak kontrolira štitnjaču. Kao i svima, i Katici je tada bilo teško doći do doktorice opće prakse, a kada je uspjela, zamolila ju je i uputnicu za vađenje krvi.

'Nakon pretraga nazvala me u devet sati navečer. Čim sam vidjela poziv, znala sam da nije dobro. Rekla mi je: 'Ovo je strašno. Da vas ne poznajem 30 godina, po stanju vaše jetre rekla bih da ste teški alkoholičar. Hemoglobin vam je toliko nizak da ne znam kako uopće hodate', prepričava Katica poziv koji joj je promijenio život.

Do toga poziva u Katičinu su zdravstvenom kartonu bile samo četiri uredne trudnoće i tri angine. Tih joj je dana trbuh bio jako napuhan, ali to je povezivala s menstrualnim ciklusom. No ultrazvuk je otkrio da je riječ o nečemu mnogo zlokobnijem - bila je puna tumorske vode, imala upalu žuči i dva kamena, a jetra joj je bila u lošem stanju.

'Svi su me iz ordinacija ispraćali kao pokojnicu. Osjećaš da nešto gadno ne štima. Liječnik mi je rekao da će me poslati na CT, vidio je markere i znao da je negdje karcinom. Jedan marker bio je čak 1050, a drugi 500', govori.

CT-om potvrđeni su tumor i metastaze, a biopsija je pokazala da je rak metastazirao i na kosti. Iako hvali liječnike i medicinske sestre, Katica se prisjeća i jednog od najtežih trenutaka.

'Jedna mi je liječnica rekla da to nije izlječivo, da nema spasa... Osjećala sam se kao da me našamarala. Sjela sam u automobil i plakala', priča sa suzama u očima, a njezina kći Ana, koja nas je cijelo vrijeme slušala, dodaje da roditelji isprva nisu htjeli da ona i najmlađi brat Ante slušaju njihove razgovore o tumoru.

Nakon samo tri mjeseca Katica je opet obavila pretrage, a one goleme vrijednosti markera drastično su pale. Markeri su joj već godinu dana ispod granice, a tumorska voda povukla se nakon pola godine. Ostalo je 11 milimetara tumora na dojci, a metastaze na kostima nisu mjerljive jer su posvuda, ali za njih danas prima pametni lijek ribociclib.

'Da se mene pita, rekla bih da sam najzdravija na svijetu, tako se osjećam', govori Katica, dodajući kako je poslije čula da su joj liječnici davali samo tri do pet mjeseci života. Utjehu u najtežim trenucima našla je u obitelji, ali i vjeri.

'Nisam očajavala, na prste jedne ruke mogu nabrojati koliko sam puta plakala', kaže za Story.

Nuspojave liječenja poprilično su je zaobišle, osim umora. Što se tiče alternativnog liječenja, poslušala je savjet liječnice da s tim ne eksperimentira kako ne bi omela učinkovitost lijeka. Dodaje i da je bolje ne čitati o bolesti - ona je naletjela na podatak da se s dijagnozom poput njene živi do pet godina.

'U to ne želim vjerovati. Tjeramo ga van do kraja', odlučna je.