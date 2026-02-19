Daruj krv – spasi život: Spinut poziva građane na veliku akciju ove subote

Pravo na darivanje krvi imaju osobe od 18 do 65 godina. Na lokaciji će biti prisutni liječnica i medicinske sestre koje će prije samog darivanja provjeriti hemoglobin, krvni tlak i opće zdravstveno stanje darivatelja. Preporučuje se lagani obrok prije dolaska, a organizatori su osigurali hranu i piće za sve sudionike.

Nakon prikupljanja, krv će se analizirati u bolnici kako bi se utvrdila njezina sigurnost za transfuziju. Iz kotara podsjećaju i kako darivatelji imaju pravo na plaćeni slobodni dan, sukladno važećim propisima, o čemu se mogu informirati kod svojih poslodavaca.

– Pozivamo sve sugrađane da nam se pridruže i još jednom pokažu solidarnost. Jedna doza krvi može spasiti nečiji život – poručio je Luka Kovač Levantin, nezavisni predsjednik Gradskog kotara Spinut.

Organizatori se nadaju dobrom odazivu i nastavljaju s praksom redovitog održavanja ovakvih humanitarnih akcija u kvartu.