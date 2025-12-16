Close Menu

Darko Rundek i Ana Kovačić ove srijede dolaze na Obrov

Ulaz za uličnu svirku je besa kojih je do danas podijeljeno više od 35 tisuća

Dnevne ulične svirke na Obrovu uvijek su nešto posebno, a kada zasviraju Rundek i Ana, e to je onda prava glazbena poslastica. Ove srijede, 17. prosinca od 15:30 najživlju ulicu u gradu ispunit će melodije od kojih ćete se naježiti i zaplesati u ritmu gitare i saksofona.

Bezvremenske pjesme kao što su Ruke, Uzalud pitaš i Šejn samo su dio opusa ovog kantautora koji će još jednom kreirati posebnu atmosferu dnevnog đira na Obrovu.

- Darko Rundek, frontmen legendarnog Haustora prvi put gostuje na Adventu Besa Me Mucho, a publika će uživati u najvećim hitovima u unplugged verziji. Kao i uvijek kad su Darko i Ana s nama, zagarantirana je topla atmosfera, a cijeli događaj ima dobrotvornu notu, zbog čega pozivam posjetitelje da dođu u što većem broju i uživaju u blagdanskom programu na Obrovu, poručio je Danijell Nikolla.

Ovaj nastup, kao i svaka ulična svirka ima i dobrotvorni karakter, ovoga puta za Udrugu Sindrom Down 21 Split i Udrugu Anđeli, pa organizatori napominju da ponesete “grijehe u takujin” kako biste mogli darovati donaciju u jednom od šešira koji će cirkulirati Obrovom.

