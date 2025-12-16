Darko Rundek i Ana Kovačić ove srijede dolaze na Obrov

Dnevne ulične svirke na Obrovu uvijek su nešto posebno, a kada zasviraju Rundek i Ana, e to je onda prava glazbena poslastica. Ove srijede, 17. prosinca od 15:30 najživlju ulicu u gradu ispunit će melodije od kojih ćete se naježiti i zaplesati u ritmu gitare i saksofona.

Bezvremenske pjesme kao što su Ruke, Uzalud pitaš i Šejn samo su dio opusa ovog kantautora koji će još jednom kreirati posebnu atmosferu dnevnog đira na Obrovu.

- Darko Rundek, frontmen legendarnog Haustora prvi put gostuje na Adventu Besa Me Mucho, a publika će uživati u najvećim hitovima u unplugged verziji. Kao i uvijek kad su Darko i Ana s nama, zagarantirana je topla atmosfera, a cijeli događaj ima dobrotvornu notu, zbog čega pozivam posjetitelje da dođu u što većem broju i uživaju u blagdanskom programu na Obrovu, poručio je Danijell Nikolla.

Ovaj nastup, kao i svaka ulična svirka ima i dobrotvorni karakter, ovoga puta za Udrugu Sindrom Down 21 Split i Udrugu Anđeli, pa organizatori napominju da ponesete “grijehe u takujin” kako biste mogli darovati donaciju u jednom od šešira koji će cirkulirati Obrovom.

Ulaz za uličnu svirku je besa kojih je do danas podijeljeno više od 35 tisuća.