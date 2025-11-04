Darivanje krvi u Spinutu, odazovite se

Nakon niza uspješnih akcija darivanja krvi u Gradskom kotaru Spinut, u suradnji s KBC-om Split i splitskim Crvenim križem, nova će se upriličiti u srijedu, 5. studenog, od 12 do 16 sati. Održat će se u kotarskim prostorijama, na adresi Matoševa 29.

'Osobe od 18 od 65 godina godina mogu darivati krv, a na akciji će biti prisutni doktorica i medicinske sestre koje će neposredno prije davanja krvi provjeriti hemoglobin, tlak i opće stanje. Poželjno je nešto pojesti prije samog doniranja, a Kotar će osigurati hranu i piće, tako da se ne morate misliti za to.

Nakon doniranja krvi, sama krv se analizira u bolnici te deklarira jeli sigurna za transfuziju. Provjerite s poslodavcem jer je to plaćeni slobodni dan, imati pravo na to', poručuje Luka Kovač Levantin, nezavisni predsjednik Gradskog kotara Spinut.