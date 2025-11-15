Đardin ponovno blista: Parkovi i nasadi oblikovali gredice u duhu francuskih vrtova

Radnici Parkova i nasada Split danas su u Đardinu proveli još jednu fazu uređenja zelenih površina, s jasnom ambicijom – vratiti ovom povijesnom gradskom parku profinjeni izgled kakav ga je nekada krasio.

Umjesto kistova, korištena je mirta; umjesto boja, tišina pod krošnjama. Preciznim oblikovanjem gredica stvarane su čiste linije i savršene krivulje, geometrija koja na trenutke podsjeća na rukopis versailleskih vrtlara. Posebnu pozornost privukli su topijari – male zelene kugle ošišane u strogo definirane oblike, kao živi spomenici geometrijskoj harmoniji.

Iz Parkova i nasada poručuju kako mirta daje formu, a topijari ritam kompletnom prostoru. Rezultat je spoj mediteranske duše i europskog, francuskog štiha – uredno, profinjeno, ali i dalje potpuno splitsko.