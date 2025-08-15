Danka Derifaj o optužnici zbog Thompsona: ‘Spremna sam na najgore, ići ću do Strasbourga ako treba‘

Hrvatsko novinarsko društvo sazvalo je konferenciju za medije u vezi jučerašnje vijesti o optužnici protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Petra Janjića te Thompsonova susjeda Branka Miodraga. Optužnica je podignuta zbog penjanja na terasu Marka Perkovića Thompsona, čije je vlasništvo sporno, tijekom snimanja emisije Potraga u kolovozu 2021. godine, a DORH je četiri godine nakon snimanja priloga u optužnici naveo da ih terete za narušavanje nepovredivosti doma, piše Jutarnji list.

- Ova optužnica je udar na, ionako krhke, novinarske slobode u Hrvatskoj. Za HND je to neprihvatljivo, mi ćemo dati punu podršku kolegici Derifaj i snimatelju Janjiću u dokazivanju da nisu ništa protupravno napravili. Zabrinjava nas više stvari. Da su kolegica i njezina odvjetnica za optužnicu saznale iz javnosti. Izgleda da su odvjetnici Marka Perkovića Thompsona upoznati s detaljima optužnice bolje od onih kojih se ona tiče.

Ovo je poruka DORH-a svim novinarima, posebno istraživačkim, da paze što rade. Mi poručujemo da se nećemo zastrašiti. Danka Derifaj je posao radila u javnom interesu, postojao je interes za tu priču, o tome je Slobodna Dalmacija objavila tekst, a Danka ju je nastavila istraživati. Podsjećam da policija nije utvrdila da postoje obilježja prekršaja ili kaznenog djela i da je 29. 8. 2021. Općinski sud u Splitu objavio da pjevač nije vlasnik terase. Pravo je pitanje što se promijenilo u te četiri godine, rekao je predsjednik HND-a, Hrvoje Zovko.

- Taj isti DORH je 2023. odbacio prijavu za nesavjesno liječenje novinara Matijanića i tako se uključio u lanac zataškavanja priče. Nije ništa poduzeo kada je napadnuta kolegica Melita Vrsaljko, a nije ništa pokrenuo niti mjesec dana od napada na Daria Topića. Prošlo je i 17 godina od napada na Dušana Miljuša, u vezi čega DORH također do danas nije ništa napravio, dodao je.

Derifaj je naglasila kako je DORH ovim činom legalizirao uzurpaciju tuđeg krova od strane Marka Perkovića Thompsona te poručio novinarima da o tome ne smiju pisati.

- Jasno su dali do znanja na čijoj su strani i poručili da trebamo jako paziti o kome i na koji način pišemo. Jasno je na kojoj poziciji stoje. Nigdje nije uzeto u obzir da sam ja novinarka, da je to moja profesija i da izvještavam o priči u kojoj se otima nečija nekretnina te da postoje sporovi stanara vezani uz tu nekretninu. Dakle, ovdje je postojao čitav niz tema od javnog interesa koje DORH ne priznaje i nije mi jasno što je iz njihove perspektive definicija novinarskog posla.

Nije me strah, imam čistu savjest i mislim da sam svoj posao maksimalno etički odradila. Spremna sam na najgore i neće me biti strah ako izgubimo ovo. Danas smo se okupili ovdje kako bismo poslali jasnu poruku da ne pristajemo na ovakvu vrstu progona, a ja ću se svakako, uz podršku odvjetničkog tima, za svoje pravo na rad boriti i do Strasbourga, poručila je Derifaj te dodala da ni ona niti njezini odvjetnici još nisu primili službenu obavijest o podizanju optužnice, iako je predmet 14. srpnja dodijeljen sutkinji Lovorki Kraljević na Općinskom sudu u Splitu.

Obratio se i potpredsjednik HND-a, Drago Hedl, koji je poručio da je optužnica protiv Derifaj opasna, skandalozna i besmislena.

- Opasna je jer se ovo događa 30 godina otkako se Feral Tribune također našao pod optužnicom DORH-a zbog povrede ugleda i časti predsjednika Tuđmana, za čiji režim kažu da je bio autoritaran. Besmislena je jer novinari u obavljanju svog posla koriste razne načine da bi došli do informacija od javnog interesa. Mi u tim situacijama nismo provalnici, nismo išli pajserom razbijati stakla.

DORH bi se trebao baviti stvarima vezanima uz dom, no ne samo njegovom nepovredivošću, već i pokličem koji je vezan uz dom, a koji je zabranjen i s kojim se ne bavi. To nije samo tragedija nego na neki način i paradoks, rekao je Hedl.

Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara, Maja Sever, naglasila je kako ovakav kazneni progon zapravo predstavlja oduzimanje prava na rad Danki Derifaj, ali i svim istraživačkim novinarima.

- Danka je novinarka koja je stupila u kontakt s ljudima koji su predstavnici stanara zgrade za koju ste čuli da je sporna na nekoliko razina, tu se vodio spor s najmanje dvije zainteresirane strane. Danka je danas u situaciji da će se trebati braniti od opasnih kazni i ovo je poruka i novinarima i građanima.

Andrej Plenković jučer govori da neki lijevi aktivisti povezuju njega i Ninu Obuljen Koržinek s ovim, a ja bih mu poručila da su upravo oni odgovorni za ovo. Turudić je u nekom svom osvetničkom pohodu, a vrh države ignorira napade na novinare i novinarstvo, rekla je.

Na presici su govorili i Mato Barišić, urednik emisije Provjereno Nove TV, te Josip Antolić, urednik tadašnje RTL-ove emisije Potraga, koji se obratio putem video poruke. Obojica su istaknuli kako Derifaj svoj posao obavlja maksimalno odgovorno te da je sve što radi u javnom interesu.