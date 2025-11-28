Dani tehničke ispravnosti: Stotine vozača u Splitu već su iskoristili besplatan pregled vozila

Ovih dana održava se preventivno-sigurnosna akcija Dani tehničke ispravnosti vozila pod pokroviteljstvom Nacionalnog plana za sigurnost cestovnog prometa, a koju provode Hrvatski autoklub, Centar za vozila Hrvatske i stanice za tehnički pregled vozila, u sklopu koje će u razdoblju od 24. do 29. studenog ove godine biti omogućena besplatna kontrola tehničke ispravnosti svim vlasnicima vozila koji se sa svojim vozilima pojave u bilo kojoj stanici za redovni tehnički pregled vozila u RH.

Cilj akcije je skrenuti pozornost vozačima na važnost tehničke ispravnosti vozila u kontekstu cestovne sigurnosti, jer je vozilo, uz vozača i cestu, ključan čimbenik te sigurnosti.

Na Kopilici smo pričali s Franom Hrstićem iz Eurodausa, koji ističe da je odaziv vozača vrlo dobar.

"Od ponedjeljka, 24. studenog, odazvalo se već 200 vozača", rekao je Hrstić. Dodaje kako su mnogi dolazili kako bi provjerili pneumatike, kočnice, svjetla i signalizaciju prije redovnog tehničkog pregleda, kako bi otklonili eventualne nedostatke i izbjegli dodatne gužve.

"Sve isto kao i kod redovnog tehničkog pregleda, samo što se ne plaća. Pregledavamo donji postroj vozila, svjetla, signalizaciju, uređaje za kućenje, ispušne plinove… Sve kao kod standardnog tehničkog pregleda", kazao je.

Na pitanje kakvi su vozači Splićani, Hrstić kaže da su najbolji, a zanimljivo je da su žene čak pedantnije od muškaraca i vrlo odgovorno pristupaju provjeri vozila.

"Žene su bolje od muškaraca. Pedantnije su i sve rade kako im se kaže", dodaje.

Prosječna starost vozila u Hrvatskoj iznosi oko 14 i pol godina, što, prema Hrstiću, odražava stanje standarda, primanja i navike vlasnika automobila. Dolazak polovnih vozila iz Njemačke i drugih zemalja čest je fenomen, a često su to dizeli koji su kvalitetniji i jeftiniji od kupnje domaćih vozila.

Posebno je važno da vozači budu pripremljeni za zimske uvjete.

"Zimske gume i oprema su ključne. Moramo biti disciplinirani jer sigurnost u prometu je najvažnija", istaknuo je Hrstić.

Uz besplatan pregled, vozači dobivaju i mali poklon – bocu tekućine za pranje vjetrobranskog stakla od tri litre. Na razini države podijeljeno je već desetak tisuća takvih poklona. Dan tehničke ispravnosti traje još sutra, do 14 sati, stoga vozači koji žele provjeriti svoja vozila imaju još vremena da to učine.