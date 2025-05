Dani talijanske kulture: Predavanja Silvane Vulas, Rade Popadića i Giuliane Poli u Gradskoj knjižnici Marka Marulića

Svake godine krajem svibnja hrvatsko-talijanska udruga Dante Alighieri organizira,u suradnji s drugim splitskim kulturnim institucijama, manifestaciju Dani talijanske kulture, ove godine 16. po redu. Sva događanja zamišljena su u vidu predstavljanja talijanske umjetnosti, jezika i kulture.

Ove godine, u suradnji s Gradskom Knjižnicom Marka Marulića pripremljena su tri zanimljiva predavanja različitih tema. Prvog dana, u ponedjeljak 26.5. na rasporedu je predavanje o glasovitom violinisti Paganiniju, uz audio-video isječke koje će predstaviti Silvana Vulas, prof.savjetnik violine.

U utorak, 27.5. slijedi zanimljivo putopisno predavanje koje će održati Rade Popadić, novinar i putopisac koji će govoriti o životu i kulturi Moliških Hrvata u talijanskoj pokrajini Molise, o ljepotama poluotoka Gargana, usponu na najviši vrh Apenina, Corno Grande, a predstavit će i projekt zajedničkih izložbi fotografija talijanske i hrvatske obale.

“Sve je krenulo tako da su Crometeo članovi za vrijeme zimskih dana s odličnom vidljivošću s naših obalnih planina poput Mosora i Biokova snimali vrhove talijanskih Apenina, udaljene 250 do 350 kilometara. No, prije pet godina sve nas je oduševila fotografija talijanskog fotografa Pasqualea D’Apolita koji je s poluotoka Gargana, točnije mjesta Vico Del Gargano, snimio naše planine i otoke. Nakon što smo stupili u kontakt pozvao me na Gargano što sam zdušno prihvatio. Gargano me oduševio i s ljudima i s prirodom, na slikovit način ću kazati da je za mene to Dalmacija 2. Nakon ovog iskustva prošlog rujna sam na Gargano pozvao svoje prijatelje planinare te smo odradili 7-dnevni izlet za pamćenje koji je uključivao posjet Garganu, uspon na najviši vrh Apenina, Corno Grande, te posjet Moliških Hrvatima. Upravo će to biti okosnica mog predavanja, a bit će riječi i o projektu izložbe fotografija “Ujedinjeni morem - Italija iz Hrvatske, Hrvatska iz Italije” koju smo premijerno otvoriti u Fotoklubu Split za Novu godinu i koju u kolovozu utvaramo na Garganu i u Moliseu”, poručuje Popadić.

U srijedu 28.5 na redu je predavanje prof. Giuliane Poli, gošće iz Italije, o slavnom umjetniku Michelangeliju Buonarotiju povodom 500. godišnjice njegovog rođenja.

“Pozivamo sve da se pridruže.ulaz je slobodan, a sva predavanja počinju u 18 sati”, poručuju organizatori.