Dani sv. Mihovila na Kamenu od 22. rujna do 5. listopada: Kultura, sport, mise i zabavni program

Kamen će i ove jeseni živjeti u znaku svoga zaštitnika sv. Mihovila. Od 22. rujna do 5. listopada 2025. održava se tradicionalna manifestacija „Dani sv. Mihovila“, koja donosi bogat vjerski, kulturni i društveni program. Organizatori su Mjesni odbor Kamen, Župa sv. Mihovila i Kamen kulture – udruga za očuvanje kulturne baštine, uz potporu Grada Splita.

Otvaranje programa u samostanu Gospe od Karmela

Manifestacija započinje u ponedjeljak 22. rujna u kripti samostana Gospe od Karmela na Vidovcu svetom misom, nakon koje slijedi koncert Splitskog mandolinskog kvarteta uz stihove karmelskih svetaca. U idućim danima program se nastavlja misnim slavljima, kazališnim nastupima i predavanjima o ulozi karmelićana u Splitu. Poseban trenutak bit će 25. rujna kada će se moliti krunica Presvetom kao zahvala za 50 godina karmelićana na Kamenu.

Trodnevnica i susreti na otvorenom

Od 26. do 28. rujna u župnoj crkvi sv. Mihovila i podno kamenske Gradine održat će se trodnevnica. Uz mise koje će predvoditi franjevci, planirani su koncerti, nastupi dječjih i etno skupina te predstavljanje knjige „Pisma Male Terezije“. Nedjeljni program donosi i sportski spektakl s nastupom domaćih glazbenika ispod Gradine.

Središnje slavlje na blagdan sv. Mihovila

Vrhunac programa održat će se u ponedjeljak 29. rujna na svetkovinu sv. Mihovila. Svečana sveta misa s procesijom počinje u 10:30 sati, a predvodit će je o. Vinko Mamić, provincijal Hrvatske karmelske provincije. Nakon euharistijskog slavlja, u Gradini će se održati pučka fešta i tradicionalno kolo, u kojem će sudjelovati brojni mještani i gosti.

Kultura, sport i završnica za najmlađe

Program se nastavlja i u listopadu. U srijedu 1. listopada bit će prikazan dokumentarni film o djelovanju karmelićana u župi, dok će se 4. listopada održati sportsko-rekreacijski turnir u malom nogometu. Manifestacija će završiti 5. listopada kada je na rasporedu veseli „Kids day“, namijenjen djeci i obiteljima, uz animatore, igre, balone, vatromet i konfete.

Kamen će i ove godine kroz dane posvećene sv. Mihovilu ponovno oživjeti u duhu zajedništva i tradicije.