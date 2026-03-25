Dani Porina danas i sutra donose film, priznanja, dalmatinski ugođaj i nastup Vlatka Stefanovskog

Split ovih dana živi u ritmu Dana Porina, manifestacije koja se održava od 23. do 28. ožujka i koja je grad pretvorila u središte glazbenih događanja uoči same dodjele Porina. Program se odvija na više lokacija, od gradskih kafića i koncertnih prostora do crkvenih i hotelskih adresa, a poseban naglasak stavljen je upravo na današnje i sutrašnje događaje, 25. i 26. ožujka.

Na plakatu su, uz sam naziv manifestacije "Dani Porina", istaknuti datumi održavanja, grad Split te partneri programa: Baraka BBQ & Brew Bar, Caffe bar Basket, Caffe Bar Limun, Corto Maltese Obrov, Dioklecijan Hotel & Residence, Splitska Coffee & Co, Underground Control Studio i Zrno Soli.

Današnji program: Oliver, Krsto Juras, korizmeni koncert i Teo Aničić

Današnji program, u srijedu 25. ožujka, počinje u 19 sati u Caffe baru Limun, na ulazu u dvoranu Gripe u Osječkoj ulici 11. Ondje je najavljena kino projekcija na otvorenom u suradnji s FMFS-om, a publika će moći pogledati film "A Porina dobiva: Oliver Dragojević". Već sam naslov daje naslutiti večer prožetu emocijom i sjećanjem na jednog od najvećih glazbenih simbola Dalmacije.

U 19.30 program se seli u Zrno soli, na adresi Uvala Baluni 8, gdje HDS ZAMP predstavlja program "Dalmacija u mom stihu". U sklopu tog događaja predviđena je dodjela Porina za životno djelo, posthumno Krsti Jurasu, kao i "Ćakula sa splitskim autorima". Na plakatu su posebno istaknuta imena Ivo Jagnjić, Pero Kozomara i Tomislav Mrduljaš, što ovom susretu daje dodatnu autorsku i lokalnu težinu. Uz ovaj program stoji oznaka da je ulaz uz pozivnicu.

Samo petnaest minuta poslije, u 19.45, u Crkvi i samostanu Gospe od Pojišana održat će se korizmeni koncert GZ Brodosplit pod nazivom "Kraljevstvo moje nije od ovoga svita". Time Dani Porina dobivaju i snažnu duhovnu notu, uklopljenu u korizmeno vrijeme i ambijent jedne od prepoznatljivih splitskih crkvenih lokacija.

Večernji ritam zaključuje se u 20.30 na Obrovu, gdje je najavljen "Porin prelude na Obrovu" uz koncert Tea Aničića. Riječ je o programu koji Porinovu atmosferu prenosi iz službenih dvorana i u sam gradski puls, među prolaznike i publiku u centru Splita.

Sutra u fokusu Vlatko Stefanovski

Ništa manje sadržajan neće biti ni četvrtak, 26. ožujka. Dan počinje u 11 sati u Crkvi svetog Luke, na adresi Kraj sv. Luke 2a, gdje će se održati "Porin na dalmatinskoj marendi", i to u suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije. Već sam naziv događaja sugerira spoj lokalnog identiteta, tradicije i glazbenog ozračja.

U 12 sati program se nastavlja u Dioklecijan Hotelu & Residence, u Kranjčevićevoj ulici 45, gdje Croatia Records predstavlja Vlatka Stefanovskog. Time jedan od najvažnijih regionalnih gitarista i autora već u podnevnom terminu dolazi u središte pozornosti sutrašnjeg dana.

Glavni večernji događaj zakazan je za 20 sati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića, u Tončićevoj ulici 1, gdje Hrvatski dom Split predstavlja Vlatka Stefanovskog. Upravo bi ovaj program mogao biti jedan od vrhunaca sutrašnjih zbivanja u sklopu Dana Porina. Uz ovaj događaj na plakatu je naznačeno da je ulaz uz ulaznicu.

Za završetak četvrtka predviđen je još jedan povratak na Obrov. U 21 sat održat će se "Porin prelude na Obrovu" uz Toni Starešinić vinyl warm-up, a na plakatu su dodatno navedeni i njegovi projekti Chui, ManGroove i Je Veux. Tako se i sutrašnji program zatvara u urbanom, ležernijem i glazbeno razigranom tonu.

Split kao pozornica Porinova tjedna

Ovogodišnji Dani Porina nude širok raspon sadržaja, od filmske projekcije i autorskih razgovora do koncerata, priznanja i večernjih glazbenih druženja. Upravo današnji i sutrašnji program možda najbolje pokazuju širinu cijele manifestacije: od Olivera i posthumnog priznanja Krsti Jurasu, preko susreta sa splitskim autorima, do dalmatinske marende i snažnog fokusa na Vlatka Stefanovskog.