DANI PONOSA Thomson se prisjetio priznanja Hrvatske, evo kako je bilo u Splitu: "Letjeli su barjaci u zrak, orilo se sve do Čavoglava..."

Marko Perković Thompson na Facebook se prisjetio koncerta i Međunarodnog priznanja Hrvatske iz 1992. godine. Kako kaže, na Pjaci su bile tisuće ljudi zajedno s brojnim izvođačima.

"Međunarodno priznanje Hrvatske proslavljeno je te 1992. godine svugdje u "Lijepoj našoj", pa tako i u Splitu. Na Pjaci su bile tisuće ljudi zajedno s brojnim izvođačima, među kojima je bio i Thompson. Organizator tog događaja Ivica Bubalo opisao je to ovako:

Na bini se pojavio mladi, stasiti pjevač. Stajao je u odori Hrvatske vojske, malo zbunjen, i gledao masu od kojih 12 tisuća ljudi koji su se nagruvali pred binu. Oni koji nisu stali osluškivali su iz pokrajnih ulica.

Zvučnike je prvo zatresao onaj mitski bas ritam, a onda je mladić počeo pjevati. Danima se prepričavao taj čudesni koncert. Marko Perković Thompson tada je izišao nekoliko puta na bis sa svojom legendarnom pjesmom.

- Bila je to naša prva suradnja. Pozvao sam 20 izvođača. Magazin, Vuco, Tutti Frutti... pravi splitski đir. Ali kada se Thompson popeo na binu, masa je eksplodirala - kaže bivši Thompsonov menadžer Ivica Bubalo, a i Slobodna Dalmacija opisala je taj događaj: "Letjeli su barjaci u zrak, orilo se sve do Čavoglava. Bio je to vrhunac večeri koji će ući u povijest hrvatske države..."

"Za dom, braćo...za slobodu, borimo se mi..."", stoji na Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona.