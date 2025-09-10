Dani planinara Dalmacije 2025. u Trilju: Tri dana izleta, druženja i zabave

Planinarsko društvo Jelinak Trilj domaćin je ovogodišnjih Dana planinara Dalmacije 2025., koji će se održati od 19. do 21. rujna u gradskom parku u Trilju. Manifestacija se organizira u povodu Dana grada Trilja i 26. godišnjice aktivnog rada društva, a očekuje se dolazak brojnih planinara iz cijele Dalmacije i šire.

Bogat trodnevni program

Manifestacija počinje u petak, 19. rujna, dočekom planinara, prijavom sudionika i otvaranjem info zone. Svečano otvaranje planirano je u 19 sati, nakon čega slijedi putopisno predavanje „Odvaži se: 7 vrhova“ Maria Celinića te zabava uz DJ glazbu.

U subotu, 20. rujna, sudionike očekuje planinarski izlet na Kamešnicu i okolna područja, zajednički ručak, druženje i bogat zabavni program. Bit će održan i sastanak predstavnika planinarskih društava, a navečer dodjela zahvalnica. Dan će završiti uz glazbeni program.

Nedjelja, 21. rujna, rezervirana je za obilazak Muzeja triljskog kraja i turističku šetnju gradom, a u 10 sati održat će se misa u crkvi sv. Mihovila. Manifestacija će biti zatvorena u podne.

Smještaj, hrana i dolazak

Kamp za sudionike bit će smješten u gradskom parku Trilja, uz rijeku Cetinu. Planinari će moći prespavati u vlastitim šatorima, učionicama OŠ Trilj ili privatnom smještaju u okolici. Organizatori će osigurati vodu, topli obrok u subotu, kao i jutarnju kavu i čaj.

Do Trilja se lako stiže autocestom A1 Zagreb–Dubrovnik (izlaz Bisko), a od Splita je udaljen svega 40 kilometara.

Prijave i informacije

Prijave se primaju do 5. rujna 2025., putem e-maila pd.jelinak@hps.hr ili porukom na brojeve:

Ante Marić: +385 95 908 2223

Ante Terzić: +385 98 851 347

Organizatori pozivaju sve planinare da se pridruže trodnevnom druženju i uživanju u prirodi Dalmatinske zagore, uz poruku: „Veselimo se vašem dolasku!“