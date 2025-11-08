DANI "MARTINJA" Policija započela s intenzivnim aktivnostima sprječavanja vožnje pod utjecajem alkohola

Jučer, 7. studenoga, započelo je provođenje intenzivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje mogućih posljedica vožnje pod utjecajem alkohola.

Tijekom sinoćnjih nadzora iz prometa je isključeno više od 50 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola.

Policijski službenici će i tijekom narednih dana, uključujući predstojeći vikend, kao i na sam dan „Martinja“, koji se obilježava 11. studenoga, nastaviti s pojačanim preventivno-represivnim aktivnostima. Naime, u tom se razdoblju očekuje povećan broj sudionika u prometu koji će konzumirati alkoholna pića.

Tijekom nadzora prometa policijski će službenici alkotestirati sve zaustavljene vozače, nadzirati brzinu kretanja vozila, korištenje sigurnosnog pojasa vozača i putnika, korištenje dječjih sjedalica te uporabu mobitela tijekom vožnje.

Posebna će se pozornost posvetiti svim prekršajima koji utječu na nastanak i posljedice prometnih nesreća.

Podsjećamo: odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo.

Savjeti vozačima:

Ostavite automobil propisno parkiran i pješačite - koristit će vam, a nećete nikoga dovesti u opasnost.

Koristite javni prijevoz.

Iskoristite usluge taxi prijevoza - sigurnije je, a često i povoljnije.

Ako ste u društvu, unaprijed se dogovorite tko će ostati trijezan i voziti natrag.

Zamolite trijeznu osobu da vas odveze.

Ne sjedajte za upravljač najmanje 24 sata nakon konzumacije veće količine alkoholnih pića.

Vožnjom pod utjecajem alkohola ugrožavate ne samo sebe, već i ostale sudionike u prometu.

U noćima povećanog rizika (vikendima) vozite sporije i opreznije.

Ne postoji opravdan razlog za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola.

Pozivamo sve vozače da prije i tijekom vožnje ne konzumiraju alkoholna pića ili droge te da poštuju odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Samo odgovorno ponašanje svakog sudionika pridonosi većoj sigurnosti u prometu.