Dani Gradskog kotara Bol vraćaju ritam u grad

Gradski kotar Bol i Grad Split pozivaju sve građane i posjetitelje da se pridruže obilježavanju Dana Gradskog kotara Bol, koji će se održati u petak i subotu, 19. i 20. rujna 2025. godine. Program će se odvijati na platou Doma mladih “ispod Pelegrinke”.

Središnji događaj prvoga dana bit će Smotra klapa “Nije tiha naša kala”, u petak, 19. rujna s početkom u 19:30 sati na platou Doma mladih. Riječ je o manifestaciji koja se ove godine održava po drugi put, a već je prepoznata kao događaj koji njeguje i slavi dalmatinsku pjesmu te jača osjećaj zajedništva i ponosa u našem kvartu. Posjetitelji će imati priliku uživati u nastupima brojnih klapa i doživjeti atmosferu kakvu samo dalmatinska pisma može stvoriti.

Drugoga dana manifestacije, u subotu 20. rujna s početkom u 20:30 sati, na platou Doma mladih slijedi koncert rock bendova, a publiku očekuje energičan nastup grupa Croasis, Dust ´N´ Bones i Peacefool Snyte. Večer je namijenjena svim generacijama koje žele dobru zabavu i živu svirku pod otvorenim nebom.

Posebnu atmosferu upotpunit će i akcijske cijene pića u obližnjim kafićima – Eter bar, Bravo i Studio S, gdje će se druženje i zabava nastaviti i nakon službenog programa.

''Dani Gradskog kotara Bol više su od samog programa – to je prilika da se okupimo, družimo i zajedno stvaramo uspomene.

Na kraju, iskrena zahvala svima koji su svojim trudom, radom i entuzijazmom omogućili organizaciju ove manifestacije i pridonijeli da Bol i ove godine bude mjesto zajedništva, pjesme i dobrog raspoloženja'', kazala je predsjednica kotara Bol, Snježana Šago.