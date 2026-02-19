Dani Boke u Splitu: Predavanje o heraldičkoj baštini Bokokotorskog grbovnika u Pomorskom muzeju

U okviru ovogodišnjih Dana Boke u Splitu, koji tradicionalno okupljaju ljubitelje povijesti, kulture i baštine, Hrvatski pomorski muzej Split priprema novo zanimljivo događanje.

Nakon večerašnje izložbe likovnih radova, program se nastavlja idućeg tjedna predavanjem koje će posebno zainteresirati sve one koji prate povijesne i heraldičke teme.

Heraldička baština Bokokotorskog grbovnika

U četvrtak, 26. veljače, s početkom u 18 sati, povjesničar Mate Božić održat će predavanje pod nazivom Herald(i)čka baština Bokokotorskog grbovnika iz 18. stoljeća.

Riječ je o temi koja otvara pogled u svijet grbova, simbola i vizualnih oznaka plemićkih rodova, ali i šire društvene i povijesne kontekste prostora Boke kotorske.

Povijest ispričana kroz simbole

Bokokotorski grbovnik predstavlja vrijedan povijesni izvor, a heraldička analiza otkriva kako su se identitet, status i tradicija nekada izražavali kroz precizno oblikovane znakove i motive.

Predavanje će pružiti uvid u značenje i razvoj heraldičkih elemenata, ali i njihovu povezanost s političkim, društvenim i kulturnim prilikama vremena.

Događanje u prostoru Pomorskog muzeja

Predavanje će se održati u Hrvatskom pomorskom muzeju Split na Tvrđavi Gripe.

Iz muzeja pozivaju sve zainteresirane građane da se pridruže i upoznaju s dijelom bogate povijesne baštine koja povezuje Split i Boku kotorsku.

Program Dana Boke i ove godine potvrđuje važnost očuvanja zajedničkog kulturnog nasljeđa, ali i kontinuiranog interesa publike za povijesne teme.