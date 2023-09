DANAŠNJA AKCIJA Iz Trogira poslana poruka ohrabrenja svim ženama koje trpe bilo koju vrstu nasilja

Današnjom akcijom u organizaciji TrAŽene – trogirske aktivne žene zajedno s forumom žena SDP-a Trogir, saborskim zastupnicama Mirelom Ahmetović, Sabinom Glasovac i Katarinom Peović, Ivanom Perišin, predsjednicom SDP Kaštela, te spisateljica Marinom Vujčić i segetska nezavisna lista „ Vrime je” poslana je poruka ohrabrenja svim ženama koje trpe bilo koju vrstu nasilja.

"Moramo pokazati kako postoji drugačija Hrvatska koja smatra da žene nisu drugotna bića, da zaslužuju slobodu i da nema tog muškarca koji može odlučivati kako će se žena odijevati, ponašati i na koji način će raspolagati svojim tijelom i životom. Potrebno je braniti sva ona prava koja su izborile generacije žena prije nas.

Ne zaboravimo ovako su stvari počele i u Poljskoj, a znamo koliko se danas tamo krše ženska prava. Poruka treba biti jasna! Žene Hrvatske neće i ne smiju živjeti u Gileadu i to nećemo dopustiti onima koji bi htjeli Hrvatsku pozicionirati na takvu kartu Europe. Ovakvi pokreti su jako dobro organizirani, izdašno financirani i imaju jednu agendu, a to je borba protiv određenih manjina i borba protiv žena. Oni su protiv emancipacije žena i prava da raspolažu svojim životom i tijelom, da vješto kombiniraju profesionalni i privatni život. Njihovi srednjovjekovni porivi ženu bi vratili u kuhinju i zatvorili je u kuću bez prava glasa. Nadam se da se u Hrvatskoj to nikada neće dogoditi, jer veliki dio građana pokazuje kako želi društvo u kojem će svako ljudsko biće živjeti emancipirano, slobodno i odgovorno", kazuje saborska zastupnica Sabina Glasovac.

"Suprotstavljamo se religijskim fanaticima koji koriste javne trgove kako bi promovirali svoju političku agendu za koju su plaćeni, a kojoj je cilj porobljavanje i nazadovanje žena. Hrvatska je sekularna država i moramo se držati onoga što je zapisano u Ustavu, a to je potpuna sloboda i jednakopravnost svih ljudi u Hrvatskoj.

Ova politička skupina želi to promijeniti. Tješi me nedavno provedena anketa medu građanima koja pokazuje kako u 70 postotnom omjeru podržavaju tezu da ovakvim političkim aktivistima nije mjesto na trgovima. Svjedoci smo kako je pripadnika koji se pridružuju religijskim fanatičkim aktivnostima sve manje i manje i vjerujemo da će doći trenutak kada ih više neće ni biti", kazala je načelnica Omišlja, SDP-ova politička tajnica i saborska zastupnica Mirela Ahmetović.