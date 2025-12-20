Danas završnica Adventa na Pazariću: mali advent koji je osvojio Split

Ako je suditi po prva dva dana, Advent na Pazariću dokazao je ono što Splićani već dobro znaju a to je da grad voli vidjeti što je novo, voli dobre priče i iznad svega, voli stati iza onih koji rade srcem. Ovaj mali, kvartovski advent na Plokitama u samo dva dana pokazao je koliko zajedništvo, nesebičnost i podrška lokalcima mogu stvoriti posebnu blagdansku atmosferu. Danas, u 17 sati, slijedi treći i posljednji dan ovog adventa i sve upućuje na to da će biti poseban.

Advent na Pazariću od samog je početka zamišljen kao drugačiji od do sad viđenih, bez žurbe, bez buke ali s puno smisla. Mjesto susreta, ćakule i toplih pogleda, u unutarnjem prostoru ribarnice Tržnice Plokite, svakodnevno od 17 do 22 sata, postalo je mali blagdanski svijet za sebe. Svijet u kojem se kupuje lokalno, daruje iskreno i pomaže onima kojima je pomoć potrebna.

Ako niste znali da Plavac mali s Pelješca ima i liker, danas je idealna prilika da to otkrijete degustiranjem istog. OPG Vila Pelješca donosi okuse koji iznenađuju od likera od Plavca malog do ušećerenih oraha (da, dobro ste pročitali – oraha, a ne badema) i niza originalnih receptura koje nose duh Pelješca u svakoj kapljici i zalogaju.

Posebno traženi ovih dana bili su i proizvodi Županijske udruge slijepih, čije su kućice za jaslice mnogi prepoznali kao idealan, smislen blagdanski dar za svoju obitelj. Uz njih, pažnju privlače i brojni sitni detalji od ukrasa i prirodnih sapuna do anđela i vijenaca Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, koji svojom prisutnošću i radom stalno podsjećaju na važnost solidarnosti i empatije.

Jedna od prekrasnih priča ovog adventa rodila se upravo ovdje, slastičarka Antonija Nikolić, koja je već osvojila posjetitelje svojim slasticama, odlučila je svoje slatke, ručno rađene delicije pokloniti svim izlagačima Adventa na Pazariću. Gesta koja možda najbolje opisuje duh ovog događanja: nesebično, iskreno i od srca.

Iz svakog kuta Pazarića osjeća se što znači darivanje i pomaganje. Kvartovski klinci s ponosom su na glave stavili darovane božićne šeširiće i uživali u besplatnom toplom čaju – da, čaj je za djecu besplatan. Odrasli su, pak, pozvani dati donaciju ako mogu i žele, a isti princip vrijedi i za sva pića od prvog dana adventa. Iznenađenje koje su posjetitelji objeručke prihvatili, jer upravo ovakav pristup vidljivo čini razliku.

Ovo je advent koji jasno pokazuje snagu hrvatskog proizvoda, lokalnih obrtnika i proizvođača, ali i svijest da u našem društvu ima onih kojima je pomoć potrebnija. Spoj podrške poduzetnicima i udrugama koje rade s osobama s invaliditetom, u mjeri u kojoj tko može i želi, prepoznali su i veliki partneri, koji su se uključili upravo kako bi se pomoglo onima kojima i mala podrška znači puno.

Susjedi ribarnice OTP banka i Orno Divinus d.o.o. Studio za dizajn, projektiranje i savjetovanje su svoj doprinos u dogovoru s organizatorima odlučili podržati donacijom Županijskoj udruzi slijepih zbog čega organizatori ne kriju veliku radost.

Gradski kotar Plokite, Udruga Poslovna mreža Hrvatske, Tržnice Split te Parkovi i nasadi ovom su inicijativom pokazali kako se grad čini boljim – korak po korak, ljudima i srcem.

Ne propustite zadnji dan Adventa na Pazariću, koji počinje danas u 17 sati u prostoru ribarnice na Tržnici Plokite. U 17:45 je nastup klinceza iz Dance motion plesnog studija. Dođite, nazdravite, podržite i budite dio ove istinski adventske, splitske priče.