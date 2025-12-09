Danas u Splitu panel "Otimačina Dalmacije!": Struka i političari upozoravaju na dramatične posljedice novog Zakona o prostornom uređenju

U Beton kinu u Splitu danas u 18 sati održat će se panel-rasprava pod nazivom “Otimačina Dalmacije!”, posvećena novom Zakonu o prostornom uređenju koji Vlada trenutačno provodi kroz proceduru po hitnom postupku. Organizatori upozoravaju da se zakon donosi bez dovoljno javne rasprave te da predstavlja ozbiljan rizik za buduće upravljanje prostorom u Hrvatskoj, osobito na jadranskoj obali.

Upozorenja o legalizaciji neplanske gradnje

U najavi panela poručuju kako se predlaže zakon koji, umjesto da štiti javni interes, ide prema potpunoj legalizaciji neplanske gradnje i prepuštanju prostora investitorima. Upozoravaju da bi takav pristup mogao pretvoriti zajednički prostor u privilegirano područje za nekolicinu, dok bi lokalne zajednice izgubile kontrolu nad prostornim razvojem.

Sudionici i teme rasprave

Na panelu će govoriti Ivana Marković, saborska zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra, zatim saborski zastupnici platforme Možemo Marin Živković i Dušica Radojčić, arhitekt Mauro Sirotnjak te Daša Gazde, dopredsjednica Društva arhitekata Splita. Rasprava će se usredotočiti na pitanja zašto se zakon donosi tako brzo, što konkretno donosi za Dalmaciju te kako bi mogao utjecati na obalni prostor i upravljanje zemljištem.

Sudjelovanje na panelu je besplatno, no potrebno je prethodno se registrirati putem poveznice dostupne u opisu profila organizatora.