Danas u 16:03 počinje zima

Danas u 16:03 sati službeno počinje zima, a time je na sjevernoj polutci obilježen i zimski solsticij – dan s najkraćim razdobljem dnevne svjetlosti i najduljom noći u godini.

Najkraći dan podrazumijeva najkraće vrijeme između izlaska i zalaska Sunca. Danas je Sunce izašlo u 7:34 sati, a zaći će u 16:14, što znači da će dan trajati svega sedam sati i 20 minuta, znatno kraće od noći.

Nakon današnjeg solsticija, dani će postupno postajati sve dulji. Već do kraja godine zalazak Sunca pomaknut će se na 16:21 sat, čime će dnevnog svjetla biti sedam minuta više nego danas.

Što je zimski solsticij?

Zimski solsticij označava astronomski početak zime i jednu od najvažnijih godišnjih prekretnica. Iako se najčešće poklapa s prvim danom zime, njegov datum može varirati između 20. i 23. prosinca.

Naziv solsticij dolazi od latinske riječi solstitium, što znači „mirovanje Sunca“, jer se u tom razdoblju čini da Sunce na horizontu mijenja svoj položaj najsporije. U brojnim drevnim kulturama ovaj je dan imao snažno simbolično značenje te se slavio kao trenutak smrti i ponovnog rođenja božanstava povezanih sa svjetlošću, Suncem i plodnošću.

Na južnoj polutci – početak ljeta

Dok je na sjevernoj polutci danas bio najkraći dan, na južnoj polutci situacija je potpuno suprotna. Ondje prosinački solsticij označava najdulji dan u godini i astronomski početak ljeta. Ujedno, unutar Arktičkog kruga tijekom zimskog solsticija Sunce uopće ne izlazi, pa ondje vlada polarna noć.