Danas su na vrhu svijeta, a njihovo rivalstvo počelo je u Hrvatskoj

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz osvojio je US Open, u novom obračunu protiv velikog rivala, talijanskog igrača Jannika Sinnera, Španjolac je ove nedjelje u New Yorku slavio sa 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Ne samo da je Alcaraz slavio na novom Grand Slam turniru već je od dvije godine starijeg Sinnera preuzeo prvo mjesto na ATP ljestvici. Alcaraz je osvojio šesti Grand Slam trofej u karijeri, a niz je započeo upravo na US Openu gdje je slavio 2022. godine. Između dva US Open trofeja po dva puta je osvajao Roland Garros 2024. i 2025. te Wimbledon 2023. i 2024. godine. Sinner je ostao na četiri trofeja, a stao je i njegov niz pobjeda na tvrdim podlogama Grand Slam turnira. Osvojio je Australian Open 2024. i 2025. te US Open 2024. godine. Uz to ima trofej s nedavnog Wimbledona gdje je u finalu svladao upravo španjolskog tenisača, piše Večernji.

Španjolac vodi 10:5

U međusobnim susretima Alcaraz sada ima 10:5 protiv Talijana, a još je važnije da je dobio čak sedam od posljednjih osam mečeva protiv Sinnera. Njih su dvojica u New Yorku odigrali treće uzastopno finale na Grand Slam turnirima, a ove godine Alcaraz je još protiv Talijana slavio u nevjerojatnom finalu Roland Garrosa. Zanimljivo je da su lani igrali međusobno samo jedno finale, u Pekingu,a 2023. godine nijedno.

U Umagu 2022. godine igrali su svoje prvo međusobno finale kada je Sinner pobijedio sa 6:7, 6:1, 6:1. To finale ostat će upamćeno po tome što vjerojatno nikad budući ili sadašnji svjetski broj jedan i dva neće igrati u finalu turnira iz serije 250. Uglavnom igrači te klase igraju ATP turnire iz serije 500 i 1000, a eto Umag je bio izuzetak.

Alcaraz ima 22 godine i već šest Grand Slam naslova. Primjerice, u toj dobi veći broj osvojenih Grand Slamova ima samo Bjorn Borg – devet. Nadal je imao pet, McEnroe četiri, Sampras tri, Đoković i Federer samo jedan. Nastavi li ovim ritmom Alcaraz bi sljedeće godine mogao imati deset Grand Slamova, ako naravno osvoji sva četiri. Na vječitoj listi osvajača Grand Slamova preskočio bi u tom slučaju McEnroa (devet), Connorsa (devet), Lendla (osam), Agassija (osam) i Wilandera (sedam). Jasno, puno toga će se pitati i Sinnera. Njihovo suparništvo obilježit će godine koje dolaze. Ne treba isključiti mogućnost da do još jednog Grand Slama može i Novak Đoković, rekorder s 24 osvojena trofeja na najvećim teniskim turnirima. Đoković je posljednji Grand Slam osvojio s 36 godina. Alcaraz ima još 14 godina fore, ako će uspjeti izdržati tako dugo. U tih 14 godina može maksimalno osvojiti 56 Grand Slam naslova. Naravno, nemoguće ali ne i neostvarivo. Ali je ostvarivo je još 18 čime bi dostigao Đokovića, ako ovaj u međuvremenu ne osvoji još pokoji.

Kada govorimo o najvećim rivalstvima, nemoguće je ne započeti s onim koje je obilježilo modernu eru i koje mnogi smatraju najvećim u povijesti sporta uopće - duel Rogera Federera i Rafaela Nadala. Njihovih 40 međusobnih okršaja, u kojima Nadal vodi 24-16, bili su više od teniskih mečeva; bili su to sudari filozofija igre koji su podijelili svijet na "Fed-fanove" i "Rafa-fanove", stvarajući generaciju zaljubljenika u tenis. No, zlatno doba muškog tenisa nije bio samo ovaj duel. Tu se uključio i treći titan, Novak Đoković, stvarajući najdominantniji trojac koji je sport ikada vidio. Đokovića i Nadal odigrali su 59 susreta, najviše u povijesti muškog tenisa. S druge strane, rivalstvo Đokovića i Federera...njihovi su mečevi bili lekcije iz strategije, gdje je svaki poen bio plod dubokog promišljanja i prilagodbe, a pobjednika su često odlučivale nijanse.

Prije ere "velike trojke", tenis su oblikovali drugi legendarni sukobi koji su plijenili maštu gledatelja diljem svijeta. Jedno od najslikovitijih rivalstava, često opisivano kao "led protiv vatre", bilo je ono između staloženog Šveđanina Björna Borga i temperamentnog Amerikanca Johna McEnroea. Borg je bio ledeno mirna sila prirode, igrač čeličnih živaca koji s osnovne linije nije pokazivao emocije, dok je McEnroe bio njegova potpuna suprotnost – eksplozivan, glasan i nepredvidiv genij s reketom. Igrali su samo 14 puta, a savršena ravnoteža u njihovom omjeru, 7-7, najbolje govori o tome koliko su bili izjednačeni i koliko je svaki od njih izvlačio ono najbolje, ali i najintenzivnije iz onog drugog.