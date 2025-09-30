Danas slavimo zaštitnika Dalmacije

Ujedno je zaštitnik Dalmacije, teologa, prevoditelja, knjižničara, učitelja i studenata.

Rodio se u Stridonu, koji se nalazio na granici rimskih provincija Dalmacije i Panonije. Kao dijete, bio je vrlo nadaren, ali nediscipliniran. Školovao se u rimu kod uglednog gramatičara Donata.

Nakon Rima, otišao je u Antiohiju gdje je usavršio hebrejski jezik. Za svećenika ga je zaredio mjesni biskup, ali uz uvjet da se može nesmetano kretati te biti monah.

Papa Damaz I. ga je toliko cijenio ga je uzeo za svog tajnika, te mu je povjerio reviziju latinskog prijevoda Evanđelja. Međutim, Jeronim je stvorio najpoznatiji prijevod Biblije, slavnu Vulgatu.

U kasnijoj fazi života, otišao je u Betlehem, gdje je osnovao svoj samostan. Posvetio se komentiranju i prevođenju knjiga, a od njega nam je ostalo sačuvano 157 pisama.

Prema Sv. Jeronimu se nazivaju mnoge hrvatske, crkve, škole i ustanove, a najpoznatiji je Zavod Sv. Jeronima u Rimu.

U Splitu se nalazi poznata crkva Sv. Jere na Marjanu.

Svjestan svoje naravi, rekao je ono što nas najviše podsjeća i veže za njega: “Parce mihi, Domine, quia Dalmata sum” (Oprosti mi, Bože, jer sam Dalmatinac)!