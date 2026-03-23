Danas poslijepodne spustite se do Marmontove, otvara se izložba 'Ususret Porinu 2026.'

Danas u 18 sati u Marmontovoj ulici svečano će se otvoriti skupna izložba koncertne i glazbene fotografije Ususret Porinu 2026. Izložba je realizirana u suradnji Fotokluba Split i Unisona- hrvatskog glazbenog saveza, a ostaje otvorena do 27. ožujka, odnosno do same svečanosti dodjele ovogodišnjeg Porina.

Na izložbi će biti prikazana selekcija radova pristiglih na javni poziv upućen fotografima i fotografkinjama, profesionalcima, fotoamaterima i zaljubljenicima u koncertnu fotografiju. Poziv je bio usmjeren na fotografije nastale na koncertima i glazbenim događanjima u Hrvatskoj i inozemstvu, s posebnim naglaskom na nastupe hrvatskih izvođača u Splitu i Hrvatskoj, kao i gostovanja stranih izvođača.

O izboru radova odlučivao je Umjetnički savjet Fotokluba Split, a selekcija je, uz kvalitetu prijavljenih fotografija, bila uvjetovana i prostornim mogućnostima izlaganja, odnosno brojem raspoloživih izložbenih panela. U konačnom postavu moći će se vidjeti 28 fotografija koje, po mišljenju selektora, najbolje utjelovljuju snagu koncertne i glazbene fotografije. Izložba donosi raznolike autorske pristupe, generacijske perspektive i izvedbene trenutke zabilježene u različitim prostorima i vremenima, a sudjeluje 13 domaćih autora/ica.

Odabrane fotografije donese zanimljiv presjek glazbenih i scenskih iskustava – od legendarnih domaćih izvođača poput Olivera Dragojevića, Josipe Lisac, Damira Urbana, Darka Rundeka, Matije Dedića i Bareta, do suvremenih domaćih i međunarodnih glazbenih imena kao što su Baby Lasagna, Vlatko Stefanovski, Asaf Avidan, The Baylor Project i Osees. Uz portretne i dokumentarne prizore, fotografije bilježe i energiju publike, atmosferu nastupa i neponovljivost koncertnog trenutka.

Iz Fotokluba pozivaju sve zainteresirane građane, ljubitelje fotografije i glazbe da se pridruže na otvorenju izložbe u 18 sati u Marmontovoj ulici i zajednički obilježe početak ovogodišnjeg programa Dani Porina u Splitu.

Fotografije uvrštene na izložbu:

1. Igor Pavlović - Ode pivo, 2024.

2. Igor Pavlović - Ruke u zrak, 2025.

3. Igor Pavlović - Vrisak, 2025.

4. Ivan Lesić - Leteći Dirnt, 2025.

5. Jadran Babić - Damir Urban

6. Jadran Babić - Splitska dica, 1993.

7. Jadran Babić - Vojko V., 2026.

8. Jakov Prkić - Baby Lasagna, 2024.

9. Jakov Šafran - Osees, 2024.

10. Jelena Rogošić - Bare, Split, 2024.

11. Maja Prgomet - Asif Avidan, 2024.

12. Maja Prgomet - Darko Rundek, 2024.

13. Maja Prgomet - Matija Dedić, 2022.

14. Maja Prgomet - The Baylor Project, 2025.

15. Maja Prgomet - Vlatko Stefanovski, 2025.

16. Milan Šabić - John, 20. SARS festival, 2023.

17. Milan Šabić - M.O.R.T., 20. SARS festival, 2023.

18. Miroslav Lelas - Je lansiran, 2024.

19. Miroslav Lelas - Novi šum, Inner Child, 2025.

20. Miroslav Lelas - Oliver, 2016.

21. Miroslav Lelas - Pljas, 2025.

22. Miroslav Lelas - Mr. Lee & IvaneSky, 2024.

23. Nikolina Kukoč - Bare, Prokurative, 2025.

24. Vedran Sminderovac - Mali Isus plače, 2024.

25. Vedran Sminderovac - Plamen što kriješ, 2024.

26. Zoe Šarlija - Josipa Lisac, koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, 2023.

27. Zvonimir Barišin - Oliver Dragojević, 2008.

28. Zvonimir Barišin - Thompson, 2024.