Danas počinje glavna prodaja ulaznica za Svjetsko prvenstvo: Kako do ulaznica, treba li viza...? Postavlja se niz pitanja

Glavna prodaja ulaznica za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi sljedećeg ljeta otvara se danas, u četvrtak. To je prva prilika za navijače da osiguraju ulaznice od kada smo vidjeli izvlačenja i objave kompletnog rasporeda utakmica prošli tjedan, piše Gol.hr.

Fifin model određivanja cijena kritiziran je, a Football Supporters Europe upozorava na "rekordno visoke cijene" i "ogromne financijske rizike" koji prate njihove momčadi. U ranijem razdoblju, cijena ulaznica kretala se od 225 do 5,945 eura.

Što znamo o kontroverznoj operaciji prodaje ulaznica za turnir i kako možete osigurati ulaznice?

Kako funkcionira glasanje?

Od 17 sati u četvrtak, navijači se mogu prijaviti za ulaznice na Fifinoj web stranici za utakmice po svom izboru. Svako kućanstvo može zatražiti do četiri ulaznice po utakmici, a maksimalno 40 za cijeli turnir. Rok za prijavu traje do 13. siječnja 2026. Nema prednosti rane prijave - sve utakmice ostaju dostupne tijekom cijelog razdoblja.

Nakon što se rok zatvori, Fifa će provesti lutriju kako bi odlučila koje su prijave uspješne. Navijači će biti obaviješteni e-poštom u veljači i, ako im budu dodijeljene ulaznice, automatski će im se naplatiti.

Što je s dinamičkim određivanjem cijena?

Dinamičko određivanje cijena - ili "varijabilno određivanje cijena" kako ga Fifa naziva - koristit će se u nekim fazama prodaje ulaznica za Svjetsko prvenstvo. Međutim, upravno tijelo potvrdilo je da se to neće primjenjivati tijekom glavnog glasovanja. Cijena koju vidite na početku prozora bit će ista na kraju. Cijene će se i dalje određivati na temelju očekivane potražnje za svaku utakmicu, a utakmice visokog profila vjerojatno će koštati više.

Zasad FIFA nije objavila nikakve službene cjenike. Očekuje se da će ljudi znati cijenu ulaznica za koje glasaju danas kada se otvori. Trenutno, najbolji vodič koji imamo dolazi od navijača koji su pratili cijene tijekom ranije faze prodaje. FIFA je promovirala ulaznice kategorije 4 kao "pristupačnu ulaznicu za turnir".

No, njihove karte stadiona sugeriraju da je broj sjedećih mjesta kategorije 4 izuzetno ograničen, a Football Supporters Europe rekao je da je "njihovo samo postojanje i dalje podložno oprezu". Čini se da većina sjedećih mjesta spada u skuplje dijelove kategorije 1 i 2, piše Gol.hr.

Kako još mogu nabaviti ulaznice?

1. Raspodjela HNS-a

Svaka zemlja sudionica dobiva 8% ulaznica za svoje utakmice koje distribuira svojim navijačima. Ove ulaznice dodjeljuju se putem glasačkog listića s težinom prema članovima s najvišim bodovima vjernosti. Cijene će vjerojatno biti u skladu s glavnim glasačkim listićem, ali ulaznice za dodjelu FA-a ne mogu se preprodavati. Očekuje se da će dodjele za momčadi koje prođu u doigravanje biti objavljene nakon što se ti susreti završe u ožujku.

2. Fifino tržište

Fifa je stvorila vlastitu službenu platformu na kojoj navijači mogu preprodavati ulaznice kupljene kroz druge faze procesa prodaje ulaznica. Prodavači mogu ponuditi bilo koju cijenu koju odaberu, a Fifa uzima 15% naknade i od prodavatelja i od kupca. Fifa kaže da su te naknade "usklađene s trendovima sjevernoameričke industrije u raznim sportovima" i inzistira da će se svi prihodi "reinvestirati kako bi se potaknuo rast igre".

Također je upozorila navijače da ne koriste neslužbene stranice za preprodaju, rekavši da ulaznice kupljene negdje drugdje "mogu biti podložne otkazivanju bez prethodne najave". Na neslužbenom sekundarnom tržištu, najjeftinije ulaznice za, recimo, utakmice Engleske i Škotske u grupnoj fazi već su navedene za više od 450 funti.

3. Gostoprimstvo

Navijači koji traže zajamčene ulaznice - i nisu zabrinuti zbog cijene - mogu se odlučiti za službene pakete gostoprimstva. Oni obično koštaju tisuće eura i uključuju premium sjedala, pristup salonima i luksuznu hranu. Najekskluzivnija opcija je Platinum Access. Cijene za ovu razinu dostupne su samo na zahtjev, a detalji su rijetki, iako promotivni materijali sadrže sliku privatnog mlažnjaka.

4. Tko prvi dođe, njemu se daje

Bliže turniru, sve preostale zalihe ulaznica bit će puštene u prodaju po principu tko prvi dođe, njemu se daje, funkcionirajući slično standardnoj online prodaji ulaznica. Očekuje se da će se u ovoj fazi koristiti dinamičko ili adaptivno određivanje cijena, iako će, za razliku od drugih industrija, Fifa ručno mijenjati cijene na temelju potražnje, a ne pomoću algoritma.

Trebam li vizu?

"Vaša ulaznica nije viza", rekao je američki državni tajnik Marco Rubio prošlog mjeseca. Doista, samo posjedovanje ulaznice ne jamči ulazak u bilo koju od zemalja domaćina, Kanadu, Meksiko ili SAD. Navijači koji planiraju putovati u SAD trebaju se prijaviti za Program bezviznog režima (poznat kao ESTA) ili za turističku vizu (B1/B2) ovisno o svom državljanstvu. Građani Hrvatske obično imaju pravo na ESTA.

Kanada od većine posjetitelja zahtijeva vizu ili elektroničku putnu autorizaciju (eTA), dok Meksiko nudi ulazak bez vize mnogim nacionalnostima, uključujući putnike iz Hrvatske.

Američka veleposlanstva daju prioritetne termine vlasnicima ulaznica za Svjetsko prvenstvo, ali i dalje potiču navijače da se prijave što je prije moguće. Nije jasno kako će se snaći vlasnici ulaznica iz zemalja čijim je građanima uglavnom zabranjeno putovanje u SAD. Nekoliko članova iranske delegacije odbijen je ulazak u zemlju na izvlačenje za Svjetsko prvenstvo prošli tjedan.