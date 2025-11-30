Danas počinje Došašće: Prva adventska nedjelja otvara vrijeme nade, iščekivanja i bogatih običaja

Današnjom prvom nedjeljom Došašća započinje razdoblje iščekivanja Božića, ali i nova liturgijska godina u Katoličkoj Crkvi. Došašće, ili Advent, jedno je od najposebnijih i najtoplijih vremena u godini, ispunjeno simbolikom, običajima i duhovnom pripremom.

Tijekom četiri tjedna vjernici su pozvani na budnost, unutarnji mir, djelovanje dobrote i obnovu duha – temeljne poruke koje obilježavaju put prema Božiću.

Što predstavlja prva nedjelja Došašća?

Prva adventska nedjelja naglašava budnost i nadu.

Na adventskim vijencima pali se prva svijeća, često nazvana prorokova svijeća, koja simbolizira iščekivanje i Božje obećanje. U mnogim obiteljima upravo današnje paljenje prve svijeće označava početak božićnih priprema: kićenje doma, slaganje jaslica, izradu adventskih kalendara i uključivanje u razne humanitarne akcije.

Prva nedjelja, prema tradiciji, poziva na smirenost i promišljanje. Ona je početak puta koji vodi prema Božiću – putu koji bi, kako Crkva naglašava, trebao biti obilježen molitvom, solidarnošću i brigom za bližnje.

Važni datumi koje donosi ovogodišnje Došašće

Osim četiri adventske nedjelje, razdoblje Došašća prepuno je značajnih blagdana i običaja duboko ukorijenjenih u hrvatsku tradiciju.

Sveti Andrija – 30. studenoga

Njegov blagdan često prethodi samom početku Adventa. U narodnoj tradiciji sv. Andrija simbolizira završetak stare i početak nove liturgijske godine, a s njim započinju i prvi običaji vezani uz zimu i blagdansko vrijeme.

Sveta Barbara – 4. prosinca

U Hrvatskoj postoji lijepi običaj branja “Barbarke”, grančice voćke koja se stavlja u vodu. Ako procvjeta do Božića, vjeruje se da nosi sreću u nadolazećoj godini. Ovaj običaj posebno je ukorijenjen u Slavoniji i Dalmaciji.

Sveti Nikola – 6. prosinca

Jedan od najomiljenijih blagdana među najmlađima. Djeca uoči blagdana čiste čizmice i ostavljaju ih na prozoru u nadi da će ih posjetiti sveti Nikola i darivati ih slatkišima, dok se oni manje poslušni pribojavaju Krampusa. U mnogim gradovima održavaju se priredbe, brojne humanitarne akcije i darivanja.

Bezgrešno Začeće – 8. prosinca

Veliki marijanski blagdan u središtu Adventa, posvećen čistoći, vjeri i predanju. Crkve su tradicionalno dobro posjećene, a blagdan nosi snažnu duhovnu poruku.

Sveta Lucija – 13. prosinca

Jedan od najstarijih hrvatskih adventskih običaja je sijanje božićne pšenice. Pšenica se postavlja na stol ili pod bor, a predstavlja simbol života, obnove i nade. Ako naraste gusta i zelena – vjeruje se da donosi blagostanje u domu.

Četvrta adventska nedjelja

Predstavlja završetak Došašća i konačno iščekivanje Božića. Tog dana pale se sve četiri svijeće na vijencu, a domovi su već u punom blagdanskom ruhu.

Badnjak – 24. prosinca

Badnjak je dan duhovne pripreme, posta i okupljanja obitelji. U većini domova tada se kiti božićno drvce, priprema posna večera i ide na polnoćku – simboličan završetak adventskog puta.

Advent kroz tradiciju: običaji koji stvaraju blagdanski duh

Adventski vijenac

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Došašća. Četiri svijeće na vijencu simboliziraju četiri adventske nedjelje i četiri temeljne kršćanske vrline: nadu, vjeru, radost i mir.

Adventski kalendar

Posebno popularan među djecom. Svakodnevnim otvaranjem prozorčića do Božića njeguje se iščekivanje i radost malih rituala.

Post, molitva i dobra djela

Tradicionalno, Došašće je razdoblje umjerenosti i mira, ali i vrijeme kada se vjernici potiču na humanitarne aktivnosti. Mnoge župe i udruge prikupljaju hranu, odjeću i darove za obitelji u potrebi.

Ukrašavanje domova i gradova

Iako se ponegdje božićna rasvjeta pali već sredinom studenog, Došašće donosi i službeni početak adventskih sajmova, paljenja svijeća u središtima gradova i glazbenih događanja koja doprinose blagdanskom ozračju.