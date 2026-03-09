Danas je u dijelu Dalmacije bilo pljuskova, čak i tuče. Prve oborine nakon dosta stabilnih dana

Iako nas više od deset dana dijeli od početka kalendarskog proljeća, vremenske prilike tijekom ponedjeljka savršeno su odgovarale sredini proljeća. Naime, najviše dnevne temperature zraka bile su većinom od 15 do 20 stupnjeva, iako je ponegdje bilo i nešto toplije.

U popodnevnim satima došlo je do jačeg razvoja oblaka iznad Dinarida koji je ponegdje donio kišu, pljuskove i grmljavinu.

Primjerice u Hrvacama je u jednom takvom pljusku palo čak 17 litara kiše po četvornom metru, a bilo je i prolazne tuče. Tamo je temperatura zraka u kratko vrijeme pala s 18 na 8 stupnjeva za vrijeme pljuska. U Obrovcu sinjskom palo je 11 litara, Biteliću 7 litara itd.

Iako će najveći dio tjedna biti suh, i dalje će mjestimice biti slabih i prolaznih pljuskova.

Iako nas za vikend, osobito subotu, očekuje nagli pad tlaka zraka zbog dolaska ciklone, vrlo je upitno hoće li biti oborina. Ipak, subotu će obilježiti jugo koje će na moru imati jake udare.

Cijeli tjedan će se zadržati toplo.