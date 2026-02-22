Danas igra Hajduk

Nogometaši Hajduka u danas s početkom u 17.45 sati igraju protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL.

Bijeli uoči ove utakmice drže drugu poziciju prvenstvene tablice s osvojena 43 boda, odnosno pet manje od vodećeg dinama te 11 više od trećeplasirane Rijeke. Momčad trenera Gonzala Garcije u posljednjem susretu pobijedila je Osijek na Opus Areni rezultatom 2:0. Golove za Hajduk postigli su Marko Livaja i Rokas Pukštas.

Rijeka koju vodi španjolski stručnjak Victor Sanchez uoči ove utakmice odigrala je u četvrtak i play off susret Konferencijske lige u kojem je s 1:0 svladala Omoniju na gostovanju na Cipru. U posljednjem prvenstvenom dvoboju Rijeka je na Rujevici svladala Varaždin rezultatom 3:1.

Zbog četiri žuta kartona u momčadi Hajduka neće biti Ante Rebića, dok kod Rijeke iz istog razloga nema Ante Mateja Jurića i Justasa Lasickasa.

Hajduk i Rijeka odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni. Prva odigrana krajem kolovoza na Poljudu završila je rezultatom 2:2, dok je u drugom susretu odigranom u studenom na Rujevici Hajduk poražen s visokih 5:0.

Tko sudi na Poljudu?

Glavni sudac utakmice je Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba. VAR sudac je Ivan Matić iz Osijeka, a asisten VAR suca Goran Pataki iz Đakova.