Danas će većina dućana biti zatvorena. Evo kakvo je radno vrijeme tijekom subote i nedjelje

Ako ste planirali kupovinu za vikend – pripazite! Zbog blagdana Svih svetih, većina trgovina i trgovačkih centara sutra, u subotu 1. studenoga, neće raditi. Zakon o trgovini propisuje da trgovine ne smiju raditi na blagdane, a to znači da će i većina splitskih dućana sutra – imati spuštene rolete.

No, ako vam ipak nešto zatreba u zadnji tren, neke pekare i benzinske postaje radit će prema svojim prilagođenim rasporedima.

Radno vrijeme u Splitu

Kad je riječ o Splitu, sve veće trgovine i trgovački lanci – Tommy, Lidl, Kaufland, Spar, Plodine, Eurospin i KTC – bit će zatvoreni u subotu.

U nedjelju, 2. studenoga, situacija će biti povoljnija za one koji vole obaviti tjednu nabavku:

Tommy i Lidl otvaraju dio svojih prodavaonica,

i otvaraju dio svojih prodavaonica, Kaufland i dalje ostaje zatvoren,

i dalje ostaje zatvoren, dok Spar, Interspar i Plodine rade po prilagođenom rasporedu, koji možete provjeriti na njihovim službenim stranicama.

Pekare i centri

Dio pekarnica bit će otvoren i na blagdan, uglavnom one uz prometnice, kolodvore i bolnice.

Kad su u pitanju trgovački centri, u Splitu će situacija biti podijeljena:

Joker centar radit će u nedjelju,

radit će u nedjelju, City Center one - Blagdan Svi sveti- centar ne radi.

- Blagdan Svi sveti- centar ne radi. dok Mall of Split ostaje zatvoren za vikend.