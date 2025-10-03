DAN ZA DANOM Nevjerojatan uspjeh Filipa Buturića iz AK Biograd

Atletičar AK Biograd Filip Buturić ostvario je veliki uspjeh nastupivši dan za danom na dvije teške trail utrke na otoku Rabu i pritom postigao fantastične rezultate kojima je dokazao zbog čega je među najboljim trail trkačima Hrvatske.

Na Paradiso trailu u Loparu, u disciplini Challenger na zahtjevnoj stazi dugoj 24 kilometra s više od 540 metara uspona, Buturić je zauzeo drugo mjesto s vremenom 2 sata i 3 minute. Samo dan kasnije, na Arba trailu na poluotoku Kalifront, istrčao je novu izvrsnu utrku – u disciplini Challenger (23 kilometra, 450+ metara uspona) stigao je prvi do cilja s vremenom 1 sat i 50 minuta te postavio novi rekord staze.

Obje trase dijelom prolaze i poznatom Premužićevom stazom, a kombinacija zahtjevnog terena i kratkog razmaka između utrka ostvarene rezultate čine još značajnijima. Buturićev nastup na Rabu ujedno je i potvrda odlične forme uoči završnice sezone.

U ukupnom poretku Hrvatske trail lige Filip Buturić trenutno se nalazi na trećem mjestu. Odluka o konačnom plasmanu past će na završnoj utrci Adventski trail – Tri kastafska vrha, koja je na rasporedu 13. prosinca 2025. godine.