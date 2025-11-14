Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u TIŠ Ruđera Boškovića u Sinju

Učenici TIŠ Ruđera Boškovića u Sinju, zajedno s kolegama učenicima iz SSS bana Josipa Jelačića, dostojanstveno su obilježili ovaj dan dubokog pijeteta.

Ispred replike golubice bez glave, snažnog simbola stradanja, učenici su lampionima ispisali poruku “Sinj za Vukovar” te oblikovali srce kao znak zahvalnosti i trajnog sjećanja.

Tijekom velikog odmora održana je i minuta šutnje za sve poginule i nestale hrvatske branitelje, a vjeroučitelj Lucijan Kosor predvodio je zajedničku molitvu.

Cijeli događaj zabilježen je i snimkama dronom – tihi, ali snažan podsjetnik da žrtve Vukovara i Škabrnje nikada neće biti zaboravljene.