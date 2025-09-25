Dan policije u Splitu: Uručen niz priznanja zaslužnim djelatnicima

Nakon molitve i mise u Crkvi Svete Obitelji, u Tehnološkom parku održana je svečana akademija. Uz vodstvo Policijske uprave, događaju su prisustvovali župan Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, predstavnici institucija, udruga, sindikata te članovi obitelji poginulih i preminulih policajaca.

Načelnik Srdarević u obraćanju je istaknuo profesionalnost i hrabrost djelatnika, posebno podsjetivši na nedavnu intervenciju policajki koje su u središtu Splita spriječile oružanu pljačku.

Tijekom svečanosti uručene su zahvalnice i priznanja policijskim službenicima za dugogodišnju službu i iznimne rezultate. Među nagrađenima su djelatnici postaja u Splitu, Makarskoj, Omišu, Kaštelima, Trogiru, Sinju, Imotskom, Trilju, Vrgorcu i Resniku, kao i pripadnici Jedinice specijalne i interventne policije. Posebna priznanja primili su i vanjski suradnici te institucije: Digitalna Dalmacija, Galerija umjetnina Split i Viteško alkarsko društvo Sinj.

Program je uveličala policijska klapa „Sveti Mihovil“, a Policijska uprava zahvalila je svim uzvanicima i gostima te čestitala djelatnicima njihov dan.