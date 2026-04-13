Dan planeta Zemlje u Zvjezdanom selu Mosor

Prijepodne dana 22. travnja 2026. g. (srijeda), udruga Zvjezdano selo Mosor organizira već tradicionalno obilježavanje Dana planeta Zemlje. U manifestaciji će sudjelovati učenici dva peta razreda splitske osnovne škole Sućidar i njihovi učitelji, te djelatnici Hrvatskih šuma, UŠP Split, Šumarije Split. Aktivnosti će se odvijati u sklopu ovogodišnjeg Festivala znanosti, kojega organizira Sveučilište u Splitu.

Program će započeti uz rijeku Žrnovnicu, gdje će voditelj Škole u prirodi i tajnik Udruge Tomislav Nikolić upoznati djecu s važnošću zaštite čovjekovog okoliša i širenja ekološke svijesti. Govorit će im o biljnom i životinjskom svijetu toga kraja, o rasprostranjenosti vode u prirodi, te o važnosti šuma i brizi za njih.

U samoj zvjezdarnici u Gornjem Sitnom, za učenike će biti upriličeno predavanje s temom “Sadnja drveća“. Održat će ga dipl. inž. šumarstva UŠP Split Damjan Metličić, revirnik u Šumariji Split. Nakon predavanja, djeca će uz pomoć djelatnika Hrvatskih šuma u vrtu pokraj zvjezdarnice posaditi sadnice crnog jasena, hrasta medunca i cedra.

Na kraju programa će u zvjezdarnici biti održano i nezaobilazno predavanje o Sunčevom sustavu, dok će s njene terase biti provedeni panoramsko promatranje okolice dalekozorima i promatranje Sunca teleskopom.