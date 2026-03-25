Dan karijera na Kineziološkom fakultetu: Studenti u izravnom kontaktu s poslodavcima

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu redovito organizira aktivnosti usmjerene na povezivanje studenata s tržištem rada te na prikupljanje povratnih informacija relevantnih za daljnje unaprjeđenje studijskih programa. U tom je kontekstu u ožujku 2026. godine organiziran Dan karijera, manifestacija koja studentima omogućuje neposredan uvid u profesionalne mogućnosti unutar različitih područja primijenjene kineziologije. Događanje je održano 24. ožujka 2026. godine u amfiteatru Fakulteta, uz sudjelovanje velikog broja nastavnih baza i partnerskih institucija s kojima Fakultet ostvaruje dugogodišnju suradnju. Studenti su imali priliku upoznati se s potencijalnim poslodavcima, informirati se o mogućnostima zapošljavanja i stručnog usavršavanja te uspostaviti vrijedne profesionalne kontakte.

Na „Danu karijera“ 2026. godine predstavilo se 19 organizacija iz područja sporta, rekreacije, kondicijske pripreme i kineziterapije. Među sudionicima bili su sportski klubovi, udruge, ustanove i fitness centri, uključujući, između ostalih, HNK Hajduk Split, Plivački klub Mornar, Ragbi klub Nada, Splitski akademski sportski savez, OK Brda, AFCU, GK Marjan i Split, Apfel Arena Makarska, RNK Split, ASK Split, Udruga MoSt i druge relevantne institucije iz prakse.

Program događanja započeo je uvodnom prezentacijom koordinatora za nastavne baze, prof. dr. sc. Gorana Gabrila, nakon čega su uslijedile kratke, strukturirane prezentacije sudionika. Svaka je institucija kroz desetak minuta predstavila svoj rad, organizaciju i mogućnosti uključivanja studenata u radne i volonterske aktivnosti. Ovakav dinamičan format omogućio je studentima da u relativno kratkom vremenu steknu širok pregled različitih karijernih puteva.

Uz prezentacijski dio, posebna vrijednost „Dana karijera“ bila je u izravnoj komunikaciji između studenata i predstavnika institucija. Razgovori su bili usmjereni na konkretne zahtjeve tržišta rada, očekivane kompetencije diplomiranih kineziologa te mogućnosti profesionalnog razvoja u različitim sektorima.

Povratne informacije prikupljene tijekom Dana karijera predstavljaju važan izvor podataka za evaluaciju i daljnje unaprjeđenje studijskih programa. Na taj način Fakultet sustavno radi na njihovoj prilagodbi suvremenim trendovima i potrebama tržišta rada, osiguravajući studentima kvalitetno obrazovanje i bolju pripremljenost za profesionalne izazove.

Dan karijera još je jednom potvrdio važnost suradnje između akademske zajednice i prakse, kao i ulogu Kineziološkog fakulteta u Splitu u razvoju stručnih i kompetentnih kadrova u području kineziologije.