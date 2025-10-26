Damir Barbir: "Split je uvijek bio i uvijek će ostati grad slobode"

Na današnji dan, 26. listopada, Split obilježava Dan oslobođenja grada od fašizma – datum koji je 1944. godine označio kraj okupacije i početak slobode zahvaljujući borcima Narodnooslobodilačke vojske i građanima koji su se usudili stati na pravu stranu povijesti.

Tim povodom oglasio se Damir Barbir, koji je u objavi istaknuo važnost očuvanja antifašističkih vrijednosti kao temelja suvremene Hrvatske.

– Antifašizam nije samo dio naše prošlosti, on je upisan u preambulu Ustava Republike Hrvatske. Naša je dužnost štititi te vrijednosti od povijesnog revizionizma koji pokušava iskriviti istinu o borbi za slobodu – poručio je Barbir.

Dodao je kako je Dalmacija tada bila srce otpora i ponosa Hrvatske, a Split jedan od prvih gradova koji je jasno rekao „ne“ fašizmu.

– Sloboda nije samo sjećanje na prošlu borbu, već svakodnevna dužnost da se suprotstavimo nepravdi, mržnji i zaboravu. Split je uvijek bio i uvijek će ostati grad slobode – zaključio je Barbir.