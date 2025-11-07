Damir Barbir: "Split je oduvijek bio grad slobode, ponosa i velikog srca. Grad koji se zna boriti, ali i razumjeti. Ne smijemo dopustiti da postane mjesto tišine i straha"

Nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Splita s liste Centra i saborski zastupnik, Damir Barbir, objavio je emotivnu poruku pod naslovom "Grad koji diše i budućnost koju gradimo". U njoj se osvrće na aktualnu atmosferu u Splitu i poziva na razum, slobodu i međusobno poštovanje među građanima.

"U posljednjim danima svjedočimo prizorima koji su unijeli nemir i težinu u naš grad. Split je oduvijek bio grad slobode, ponosa i velikog srca. Grad koji se zna boriti, ali i razumjeti. Ne smijemo dopustiti da postane mjesto tišine i straha", poručio je Barbir.

Tolerancija kao temelj suživota

Naglasio je da Split mora "disati punim plućima, otvoreno i hrabro", te da građani ne trebaju skrivati ono što jesu, već biti ponosni na svoju različitost i ljudskost. "Naša različitost nije slabost nego dar. Jer samo grad u kojem se ljudi međusobno poštuju i prihvaćaju može biti grad koji istinski živi. Tolerancija je tek početak, ali pravi cilj je suživot, onaj iskren, utemeljen na međusobnom povjerenju, uvažavanju i poštovanju", naglasio je.

Po njegovim riječima, upravo su ti temelji ono što Splitu daje dušu i snagu da se suprotstavi ravnodušnosti.

Sloboda za buduće generacije

Barbir je u objavi govorio i iz osobne perspektive – kao otac. "Kao otac djevojčice, ne želim da moje dijete odrasta u državi straha. Ne želim da se boji misliti svojom glavom, govoriti istinu ili voljeti različito", napisao je.

Dodao je da želi da njegova kći odrasta u zemlji koja "diše slobodno, u gradu koji joj pruža sigurnost i nadu, među ljudima koji se ne boje drugačijeg pogleda nego ga slušaju i uče iz njega".

U završnom dijelu poruke, Barbir je istaknuo važnost izbora koji građani čine danas. "Svaki naš današnji izbor, svaka riječ i svaka gesta stvaraju svijet u kojem će ona živjeti sutra. Hoće li taj svijet biti svjetao ili taman, ovisi o nama. O tome hoćemo li izabrati razum umjesto straha, razgovor umjesto tišine, suosjećanje umjesto mržnje", napisao je.

Poručio je da Split ne smije šutjeti i da budućnost ne dolazi sama, nego se gradi zajedničkim naporima: "Zato birajmo razum, birajmo hrabrost, birajmo suživot i slobodu. Budućnost ne dolazi sama, budućnost se stvara. Za nas, za naš grad, za svako dijete koje tek počinje sanjati. Split ne smije šutjeti. Split mora disati."

Zaključio je riječima koje odražavaju njegovu vjeru u zajedništvo: "Premalo nas je. Gradimo mostove među nama i rušimo zidove koji nas razdvajaju."