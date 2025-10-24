Damir Barbir prisegnuo u Saboru: “Ne dolazim šutjeti, dolazim govoriti u ime ljudi koji se predugo nisu čuli”

Damir Barbir danas je prisegnuo u Hrvatskom saboru, istaknuvši kako s ponosom, ali i s velikom odgovornošću, preuzima dužnost u ime gotovo dvije tisuće građana koji su mu dali povjerenje na izborima.

„Moj cilj ostaje isti — boriti se za javni interes, za pravednije i uređenije društvo, za one koji se često ne čuju“, poručio je Barbir u objavi na društvenim mrežama.

Naglasio je i da, iako dolazi iz Splita i Dalmacije, želi govoriti u ime cijele Hrvatske.

„Ne dolazim šutjeti, dolazim govoriti u ime ljudi koji se predugo nisu čuli. Sabor mora biti dom građana, a ne dvorac moćnika“, poručio je Barbir.