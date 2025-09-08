Damir Barbir ide u Sabor: "Borit ću se za Split, Dalmaciju i Hrvatsku"

Damir Barbir ide u Hrvatski sabor gdje će zamijeniti kolegicu Viktoriju Knežević. Vijest o tome podijelio je svojem Facebook profilu.

Evo što je napisao.

U Hrvatskom saboru ću zamijeniti kolegicu Viktoriju Knežević.

Zahvaljujem Viktorija Knežević na njezinom dosadašnjem radu i svim vrijednim inicijativama koje je pokrenula, kao i stranci Centar na povjerenju koje mi je ukazano.

Posebno sam zahvalan svim građanima koji su mi dali izborni legitimitet s gotovo 2000 preferencijalnih glasova. Upravo ta podrška obvezuje me da radim još snažnije i odgovornije.

Moja uloga i odgovornost ostaju iste, a to znači biti uz građane od prvog dana mandata, zastupati javni interes i boriti se za pravednije, uređenije i zdravije društvo. Branit ću interese naše države i svih njezinih stanovnika protiv svakog pokušaja da se osobni interesi stave ispred općeg dobra.

Kao i u Gradskom vijeću Grada Splita, gdje sam već dva puta dobio povjerenje građana, i dalje ću snažno zagovarati prava potrebitih, obespravljenih i diskriminiranih, jer snaga jednog društva mjeri se po tome koliko brine za one najslabije.

Borit ću se za Split, Dalmaciju i Hrvatsku.

Hvala svima na povjerenju