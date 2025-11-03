Damir Barbir: "Duh netrpeljivosti i mržnje pušten je iz boce već ranije, a kada ga je trebalo odlučno zaustaviti, Plenković nije reagirao"

Damir Barbir osvrnuo se na incident u Splitu, kada je skupina zamaskiranih mladića prekinula otvorenje Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine-Škrape. Barbir je poručio kako je „duboko potresen i zgrožen“ onim što se dogodilo.

„Umjesto da Split pokaže svoje najbolje lice – grad kulture, tolerancije i otvorenosti – svjedočili smo sramotnom ispadu skupine od pedesetak maskiranih osoba koje su prisilile sudionike da napuste gradske prostorije“, izjavio je Barbir.

Dodao je kako ovaj događaj „nije izoliran incident“, već posljedica šireg društvenog trenda širenja netrpeljivosti i ekstremizma. „Duh mržnje pušten je iz boce već ranije, a kada ga je trebalo odlučno zaustaviti, predsjednik Vlade Andrej Plenković nije reagirao. Svojim izostankom jasne i odgovorne reakcije dopustio je da se klima nesnošljivosti ukorijeni i da danas svjedočimo njezinim najopasnijim posljedicama“, poručio je.

Barbir je naglasio da stvari u društvu idu u pogrešnom smjeru i pozvao građane da se „suprotstave mržnji dok nije prekasno“. „Žalosno je da ponovno moramo braniti osnovne ljudske vrijednosti koje nas povezuju – solidarnost, empatiju i međusobno poštovanje. Moramo stati jedni uz druge kad se napada naše zajedničko dostojanstvo“, rekao je.

„To nije pitanje politike, nego elementarne ljudskosti. Split, kao i cijela Hrvatska, mora biti mjesto u kojem se svatko može osjećati sigurno, poštovano i prihvaćeno“, zaključio je Barbir.