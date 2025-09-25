Đalović napustio Maribor zbog tučnjave na treningu!?

Šokantne vijesti dolaze iz susjedstva! Naime, prema pisanju relevantnog slovenskog portala Ekipa24, izgleda kako je Radomir Đalović napustio klupu Maribora!

Razlog? Prema informacijama Ekipe24, na zadnjem treningu dogodila se tučnjava dvojice igrača, Omara Rekika i Benjamina Tetteha. Đalović je pokušao biti mirotvorac, ali ne da mu to nije uspjelo, već je navodno i on dobio udarac u tom velikom kaosu.

Crnogorac je to precipirao kao velio nepoštovanje te je sada njegova budućnost na klupi Maribora na klimavim nogama. Štoviše, postoji mogućnost da Đalović po ekspresnom postupku napusti Ljudski vrt, ali o svemu bi se više trebalo znati do kraja dana, piše Germanijak.