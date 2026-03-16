Dalmatinsko vino, velika ostavština: Split se poklonio Zlatanu Plenkoviću

Najvažniji događaj posvećen dalmatinskim vinima ovog je vikenda pretvorio Split u vinsku prijestolnicu. Festival Vino Dalmacije, održan 13. i 14. ožujka u prostoru AC Hotela by Marriott, okupio je vinare, ugostitelje, trgovce i sommeliere iz cijele regije. Ovogodišnje izdanje festivala proteklo je u posebnom ozračju jer je obilježena 10. obljetnica smrti Zlatana Plenkovića, pionira modernog dalmatinskog vinarstva.

Emotivan početak uz film o ostavštini legende

U sklopu otvorenja prikazan je dokumentarni film "Ostavština legende" autora Tomislava Krnića. Film je donio emotivan pogled na Zlatanov život i viziju koja je trajno obilježila padine Hvara, a publiku ostavio u tišini i s pokojom suzom u oku. Tom prigodom razgovarali smo i s enologom Davorom Šestanovićem, čovjekom koji je sa Zlatanom Plenkovićem godinama dijelio svakodnevicu u podrumu i sudjelovao u stvaranju njegovih vina.

Šestanović, agronom specijaliziran za proizvodnju vina, danas zaposlen u HAPIH-u, istaknuo je kako Zlatana poznaje punih 50 godina. Kako kaže, Zlatan Plenković bio je simbol otoka Hvara i Svete Nedjelje, a deset godina nakon njegove smrti i dalje se govori o njegovoj ostavštini. Smatra da je otišao prerano te da bi danas posebno uživao vidjeti kako se sve razvija i kako obitelj nastavlja njegov put.

"U svakoj kapi plavca malog osjećao se on"

Govoreći o Zlatanovu značaju za dalmatinsko vinarstvo, Šestanović je naglasio da je iza njega ostao veliki rad, trud i snažan trag, ne samo u vinima nego i među ljudima koji su s njim radili.

Opisao ga je kao zaljubljenika u Svetu Nedjelju i velikog čovjeka, ističući da se njegov pečat osjećao u svakoj čaši. Posebno je izdvojio njegovu posvećenost plavcu malom i položajima u Svetoj Nedjelji, uvjeren da je upravo Zlatan tu sortu uspio podići na svjetsku razinu. Šestanović je podsjetio i na ključnu lekciju koju je naučio od Zlatana – da sve počinje od grožđa, vinograda i položaja, a tek potom dolazi vinarija.

Upravo je Zlatanova hrabrost, od gradnje marine u Svetoj Nedjelji do sadnje vinograda na ekstremnim padinama, bila ono što ga je izdvajalo. Iako su takvi potezi nekoć mnogima djelovali preriskantno, njegova vizija pokazala se ispravnom. Govoreći o današnjim vinskim trendovima, Šestanović je istaknuo da se stil plavca malog sa južnih strana ne mijenja jer je to njegova prirodna osobina. S druge strane, kod vina poput bogdanuše i pošipa, kaže, vodi se računa o klimatskim promjenama i ranijim berbama kako bi se izbjegla prezrelost grožđa te preveliki šećeri i alkoholi. Prilagodba novim trendovima, poručuje, nužna je, ali bez odustajanja od autentičnosti plavca malog.

Berbe koje i danas svjedoče o kvaliteti

Na festivalu su kušana i vina iz berbi koje je Zlatan osobno nadgledao. Među njima se posebno izdvajaju Grand Cru 2001., za koji Šestanović kaže da je već u zalasku, ali i dalje pokazuje nevjerojatan potencijal, zatim izrazito topla 2003., 2004. i aromatična 2005. Posebno je istaknuo i Exclusive 2009., koje opisuje kao veliko vino, te 2010. godinu kao najnagrađivaniju perjanicu. Posjetitelji su imali priliku kušati i berbe 2017., 2019. te novu 2020. Sveta Nedjelja, naglasio je Šestanović, ostaje specifičan i zahtjevan vinogradarski položaj. Ondje navodnjavanje nije opcija, a obrada se i dalje obavlja ručno, uz pomoć malih motokultivatora i freza.

Plavac na tim strmim terenima, dodaje, ne podnosi uzgoj na žici u uvjetima ekstremne suše, zbog čega se trsovi drže nisko, u slobodnom uzgoju. Kao potvrdu ispravnosti Zlatanove vizije spomenuo je i regionalni trofej za Pošip iz Makarskog primorja.

Šestanović je rekao kako je s obitelji Plenković surađivao do 2021. godine te da su i dalje ostali veliki prijatelji.

Danas su, navodi, nasljednici preuzeli vođenje vinarije. Nikola je zadužen za restoran, marinu, vinograde i prodaju, dok je u podrumu važnu ulogu imao podrumar koji je s njim radio od 2011. godine. U finalnim blendovima pomogao je i kolega Klemen Lisnjak iz Slovenije, pa Šestanović smatra da su sa stručne i znanstvene strane potpuno pokriveni.

"Ništa bez ljubavi"

Prisjećajući se Zlatana, Šestanović nije skrivao ni dozu humora. Uvjeren je da bi ga Zlatan, da danas može kušati ova vina, najprije izgrdio, podsjećajući ga koliko je nekad bilo teže raditi bez moderne opreme, logistike i tehnologije. Podijelio je i jednu anegdotu o kupnji opreme, kada mu je Zlatan na prijedlog o nabavi "najbolje pumpe" kratko odgovorio da je najbolja upravo zato što je oni nikada neće kupiti.

Za kraj je upozorio na veliki problem pronalaska radne snage na otoku. Vinogradarski posao je težak i mukotrpan, a mlade je, kaže, teško privući radu u vinogradu kad lakše mogu zaraditi u turizmu. Ipak, poruka koju je izdvojio kao najvažniju ostaje ista: bez ljubavi nema ni vina, ni vinograda, ni ljudi koji ga stvaraju.