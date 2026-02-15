Dalmatinski svećenik o ustaškim pokličima: "I ja sam kao srednjoškolac crtao "U", ali..."

Bivši generalni vikar dubrovačke biskupije i bivši rektor crkve sv. Vlaha u Dubrovniku, koji je trenutačno župnik župe svetoga Josipa u Veloj Luci don Hrvoje Katušić na svome Facebook profilu osvrnuo se na ljubav prema domovini, kroz osobnu ispovijest i kritiku prema ustaškim pokličima.

"Kada sam bio srednjoškolac bio sam jedan od onih koji je crtao ušato ustaško "U" sa križem iznad njega. Vjerovao sam tada da je to znak ljubavi prema Bogu i domovini. Koliko god to sada izgledalo očito, tada mi je trebalo vremena i strpljenja da shvatim kako ideologija koja je iza sebe ostavila logore i nevine žrtve ne može biti temelj nikakve kršćanske ljubavi.

Danas sam vidio ove snimke salutiranja ustaškim "za dom spremni", a uz to zanosno pjevanje "neću izdat ja Boga nikada". Mogao bih razumjeti "zavedenu" djecu kojima treba, kao nekada i meni, dugo objašnjavati i upoznavati ih sa poviješću da razumiju zašto je to krivo i s Bogom ne spojivo. Ali više me brine kada mi stariji, osobito mi s pastoralnom odgovornošću, na to šutimo i ne reagiramo. Zato ovo pišem.

Sramotan i grozan je svaki zločin, ali u prvom redu se sramimo svojih zločina i zločina u ime našeg naroda! Sramotan je svaki zločin ustaškog režima, to je kako su nekad pisali naši biskupi "najveća ljaga našeg naroda i najveća nesreća".

Kršćansko domoljublje ne može počivati na simbolima koji su na ovaj način povezani s progonom i logorima. Ljubav prema narodu znači imati hrabrosti priznati njegove rane i kajati se, a ne relativizirati i hvaliti time. To nije izdaja, to je odgovornost.

Ljubav prema narodu nije u relativiziranju i opravdavanju, nego imati hrabrosti priznati pogreške i zločine, pokajati se za njih i i učiniti sve da se takvo zlo više nikada ne ponovi. To nije izdaja naroda, nego odgovornost i prema Bogu i prema bližnjemu", napisao je Hrvoje Katušić citirajući dubrovačkog paroha Vladana Perišića koji je objavio patriotizmu i nacionalizmu:

"Patriotizam bi mogao označavati ljubav prema domovini čijih smo neizbežnih mana svesni, a što nas podstiče da je uvek nastojimo učiniti boljom. Ali ne na račun drugih. A nacionalizam bi mogao označavati ljubav prema sopstvenoj naciji čije neizbežne mane pokušavamo da odstranimo kako bi bez njih zavredila još više naše privrženosti. Kažem da bi patriotizam i nacionalizam to „mogli“ biti. Jer najčešće nažalost nisu.", zapisao je Perišić.