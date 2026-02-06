Dalmatinski obrtnik dobio 600 kazne, samozadovoljavao se u parku

Bez 600 eura ostati će 45-godišnji zadarski obrtnik L.B. nakon što ga je policija pod okriljem noći zatekla na Perivoju kraljice Jelene u preopuštenom izdanju, javlja Jutarnji.

Oko 3:45 sati policajci su muškarca zatekli na klupici spuštenih hlača. U jednoj je ruci držao mobitel a u drugoj svoj spolni organ, a sa samozadovoljavanjem je prestao tek kad su policajci kroz mrkli mrak stigli do njega i uperili u njega lampu.

Prijavili su ga za kršenje članka 14. Zakona protiv javnog reda i mira, a obzirom da im je predao i dvije vrećice u kojima je bilo ukupno 2,1 gram cracka, najopasnije varijante kokaina koje je izvadio iz svoje plave torbice, policija ga je prijavila i za kršenje članka 54. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Osim izrečene novčane kazne koju mu je dosudio općinski sudac, naloženo mu je i plaćanje 193,77 eura za troškove vještačenja.

Zatečeni muškarac negira krivnju tvrdeći da ništa od optužbi nije točno već da je samo sjedio na klupi mirno i držao mobitel u jednoj ruci te da su mu hlače straga malo bile spuštene jer je tako sjedio.

Vezano, pak, za drogu naglasio je da je bio uvjeren da je riječ o 3MMC supstanci, poznatijoj kao 3-Metilmetkatinom, jer da ista služi za opuštanje i može se nabaviti putem interneta pa i legalno posjedovati. Inače se naziva još i sladoled.

Evo što on kaže

-Kolega i ja smo hodali Perivojem koji nije baš osvijetljen pa smo nosili u rukama baterije koje nismo odmah upalili. Dok smo hodali susretali smo više mlađih ljudi tako da park nije bio pust. U jednom trenutku ugledao sam siluetu muškarca na klupi koji je sjedio raširenih nogu. Radio je neke pokrete rukama pa smo nastavili hodati prema njemu. Na metar udaljenosti sam upalio svjetiljku i vidjeli smo da ima spuštene hlače i desnu ruku na spolovilu. Odmah je podigao hlače i skupio noge. Utvrdili smo njegov identitet, a pored njega je bila velika Glovo torba. Tražili smo ga da ju otvori. Bilo je u njoj svega od medicinskih igala i šprica do kutija i vrećica s raznim tabletama. Dok je sve to vadio, ugledali smo dvije vrećice s bijelim prahom koje nam je dobrovoljno dao. Nakon tog trenutka prestao je biti suradljiv – prisjetio se jedan od policajaca sudnici jer su mu tada rekli da mora poći s njima, staviti ruke na leđa i da će biti vezan. U postaji su napravili preliminarni test sadržaja vrećica koji je pokazao da se radilo o cracku.

Čuvši sve te ispričane detalje, optuženi je imao potrebu prigovoriti tvrdeći da nije bilo nikakvog samozadovoljavanja već da je samo u jednoj ruci držao mobitel i pisao poruke te da su stekli pogrešan zaključan.

-H lače su mi bile spuštene po zadi i dizao sam ih. A to mjesto na kojem sam zatečen inače služi za seksualne ekshibicije jer sam jednom vidio jedan par. Ne shvaćam zašto bih se išao dirati ako čujem korake i da netko stiže? - zapitao je optuženi kojem su, u konačnici, nije povjerovao.