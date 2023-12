DALMATINSKI HIT "DALMACIJA, MORE, JA I TI" DOBIO JE SPOT Boris Oštrić svoj veliki hit predstavlja u novom ruhu

Pjesma poznata po izvedbi velikana Vinka Coce, dobila je novu dimenziju u novom spotu i izvedbi njezinog autora. Baš kao što se može iščitati iz naziva "Dalmacija, more, ja i ti", upravo su rodni kraj, more i ljubav prije 25 godina inspirirali pjevača i kantautora Borisa Oštrića za ovaj dalmatinski hit, a i danas su ostali omiljeni motivi njegova rada i mnoštva pjesama koje će u srcima publike živjeti vječno.

U njegovoj glazbi i stihovima mogu se naći se sve generacije

Osim što potpisuje "Ribare" i puno pjesama koje je izvodio njegov prijatelj Vinko Coce, Boris Oštrić zaslužan je i za mnoge druge uspješnice koje je pisao za sebe, ali i druge, kao što su "Kapetane, tribali bi doma" Tomislav Bralić i klapa Intrade, "Kako ću volit to ludo more" Giuliana, "More sinje" Mladena Grdovića... U njegovom bogatom opusu ističe se pjesma “Dalmacija, more, ja i ti” kojoj je odlučio dati novi elan spotom u režiji Zlatana Letice.

"Ova pisma govori o ljubavi. Čak sam sebe tu opisa. A u Dalmaciji se tako živi, svi ti momci, ma i današnje generacije, kad su liti zaljubljeni - onda je poma, pašteta, brod i ide se svaki dan na more pa se druži s prijateljima i curama. Tako je i ova pisma nastala u tom litnom periodu. Sve generacije se poistovjećuju s tom pismom. Vidim i ove mlade, čak i više nego prije. Mislim da su je lipo prihvatili", rekao je Boris pojašnjavajući da se u tom osjećaju, glazbi, stihovima mogu prepoznati sve generacije. "Lipa pisma, mislim da će bit čak i najvičnija od mojih", dodao je.

Stari hit napokon je dobio spot

Na radost mnogih zaljubljenika u dalmatinsku glazbu, ova je pjesma napokon dobila spot. Snimljen je pod redateljskom palicom Zlatana Letice u predivnom kraju Okruga.

"Izdvojite trenutak za glazbu, ljubav i Dalmaciju - sve to na jednom mjestu, zahvaljujući maestralnom Borisu Oštriću i talentiranim glumcima Nelli Vranješ i Anti Škopljancu koji su unijeli svoj osobni pečat u ovu priču, dodajući dubinu i emotivnu iskrenost", rekao je redatelj uz poziv, "neka vas videospot 'Dalmacija, more, ja i ti' podsjeti na čaroliju Dalmacije i potakne vas na nezaboravne trenutke u ovom prekrasnom kraju!"