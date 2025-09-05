Dalmatinski branitelji će prosvjedovati u Šibeniku: “Želimo biti korektiv, ovo će biti prekretnica kao i ’91.”

U Šibeniku je u srijedu bez ikakvih sigurnosnih problema, istina uz pojačano prisustvo policije, otvoren Festival alternative i ljevice. Ali, branitelji koji tvrde da je u pitanju politička manifestacija u okviru koje se vrijeđa Domovinski rat i traže da je lokalna samouprava, nakon 13 godina, prestane financirati, ipak još nisu digli ruke od svega.

Oni će u nedjelju održati prosvjed u Šibeniku i nadaju se velikom odazivu suboraca i ostalih građana iz čitave Dalmacije.

“Korektiv društva”

Benkovački branitelji, koji su za razliku od Šibenčana uživali podršku HDZ-ovog gradonačelnika, obavili su što su namjeravali, festival Nosi se u njihovom gradu je otkazan, ali tamo će ovog vikenda aktivna biti druga strana. Organizator tog festivala Juraj Aras najavio je za subotu performance koji će se sastojati samo od emitiranja tonskog zapisa jedne propovijedi riječkog nadbiskupa Mate Uzinića. Aras također priželjkuje dobar odaziv, da gradski prostor na kojem će se ovo odvijati bude ispunjen.

– Oprostite nam, dragi Benkovčani, što ćemo još jednom s vama i s vašeg terena slati poruke slobode, ali ova je situacija veća i od festivala Nosi se i od Benkovca. Benkovac je danas postao kolateralna žrtva ideoloških napetosti u našoj republici. Važno je pokazati da možemo u Benkovcu održati ravnotežu bez gorkog osjećaja da je jedan umjetnički festival neopravdano otjeran, ističe Aras u priopćenju.

Glavni čovjek šibenskih branitelja je Željko Šižgorić, predsjednik udruge Ruža hrvatska – Žirje.

– Bit će to miran, dostojanstven prosvjed, na tragu onoga što smo dosad napravili. Nikako nam cilj nije, nazovimo ga tako, benkovački scenarij.

Ne znam hoće li na prosvjed doći i netko iz gradskih i državnih struktura, nećemo do posljednje sekunde imati tu informaciju, ali ono što je definitivno bit će s nama predstavnici braniteljskih koordinacija iz Zadra, Zadarske županije, Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, a i puno šire.

Javljaju nam se mnogi naši kolege veterani koji su zainteresirani. Vidjet ćemo u nedjelju u 17 sati tko će sve biti nazočan, ali uvjeren sam u dolazak mnoštva takozvanih običnih ljudi, kakvi smo, uostalom, i mi sami.

Mi smo prizemni, normalni, jednostavni ljudi, samo što nosimo taj teret i želimo biti korektiv hrvatskog društva, rekao je za Novi list Šižgorić.

Potpora državnog vrha

On je u potpunosti zadovoljan odjecima konferencije za novinare na kojoj je 27. kolovoza zatražena obustava financiranja FALIŠ-a.

– Ne zadovoljan, nego prezadovoljan. Dobili smo potporu svih koji su nam važni, prvenstveno braniteljskih udruga s našeg prostora. Nadalje, neupitnu podršku su nam dali ministar Tomo Medved, Ministarstvo hrvatskih branitelja, kao i državni vrh, od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića pa naniže.

Nismo mi bili povezani s Benkovcem, ali nam je cilj bio identičan, upozoriti na nešto što nije prihvatljivo u hrvatskoj demokraciji koju smo stvorili, nego udara na temelje naše države. I to smo apsolutno uspjeli.

Ponavljam, mi nismo niti jednim slovom zahtijevali zabranu tog festivala, isključivo smo problematizirali njegovo financiranje novcem poreznih obveznika u sklopu kulturnog ljeta u Šibeniku.

U ovoj fazi tražimo da to bude pod većom kontrolom. Plasiraju se razne ljevičarske ideje, povijesne neistine, jednostrane interpretacije nekih događaja koje su neprihvatljive na hrvatskom teritoriju i to uz pomoć novca koji pripada svima nama. Nakon 13 godina festivala procijenili smo da je nastupio povoljan trenutak i komunicirali smo to u javnosti, naglašava Šižgorić.

Gradonačelnik Šibenika Željko Burić (HDZ) otklonio je mogućnost ukidanja sufinanciranja FALIŠ-a iz gradske blagajne, ali Šižgorić ne sumnja da će do toga ipak doći nakon pritiska branitelja, kojeg bi kulminacija trebala biti u nedjelju.

“Svojevrsna prekretnica”

– Ministarstvo kulture ove godine nije dalo novac za festival, to je vrlo bitno i znakovito. Gradske i županijske institucije to još rade, pa onda imamo situaciju da branitelji ne mogu dobiti od njih niti polovicu od devet tisuća eura koliko ide za politički obojen festival.

Vidjeli ste da su na otvaranju bile vodeće ekipe SDP-a i Možemo! Nije nama nitko potvrdio da više neće biti novca za festival, ali očekujem da će upravo to uslijediti jer smo argumentirano upozorili na ovaj problem.

Kao što je bitka za Šibenik 1991. bila prekretnica Domovinskog rata jer smo zaustavili neprijatelja, tako će i ovo što sada mi činimo postati svojevrsna prekretnica, optimističan je predsjednik udruge Ruža hrvatska – Žirje, piše Novi list.