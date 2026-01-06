Dalmatinska župa nagradila je dječaka Duju: "Ministrirao je na svim zornicama ovog došašća"

Na kraju jutarnje mise u Planom, Župa Gospe od Anđela iz Trogira posebno je istaknula mladog ministranta Duju, koji je, kako su naveli, ministrirao na svim zornicama ovog došašća.

"Jutros smo na kraju mise u Planom nagradili ministranta Duju koji je ministrirao na svim zornicama ovog došašća", objavila je Župa Gospe od Anđela uz fotografiju Duje sa zasluženim poklonom, a to je poznata igraća konzola PS5.

Zornice su rane jutarnje mise koje se u katoličkoj tradiciji održavaju tijekom došašća – vremena iščekivanja Božića. Za mnoge vjernike one su više od obične pobožnosti: simbol su budnosti, priprave i unutarnjeg sabiranja, svojevrsni "duhovni početak dana" kojim se kršćani podsjećaju na nadu i dolazak Krista. Upravo zato u mnogim župama zornice imaju posebno mjesto u došašćem ritmu – okupljaju zajednicu u ranim satima, potiču ustrajnost i daju doživljaj zajedničkog hoda prema Božiću.

Župa Gospe od Anđela ovom je gestom podsjetila i na važnu ulogu ministranata u liturgijskom životu zajednice, ali i na vrijednost malih, svakodnevnih odricanja – poput ranog ustajanja – koja, osobito u došašću, mnogima postaju konkretan način življenja vjere.