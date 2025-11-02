Dalmatinska zagora ima novu veliku atrakciju: "Ovo je najbolje doba godine za biti ovdje"

Imotska turistička logika - vrijednost za novac pokazala se mudrom i isplativom. I ove godine ruše rekorde po broju noćenja, a još više kao odredište za jednodnevne izlete. Titula trećeg hrvatskog geoparka u tome im samo pomaže, a od ove jeseni i jedna sova, ljudima neodoljiv, a štetočinama poguban, Hugo.

Na Modrom jezeru gužva kao usred ljeta. Ovoj skupini gostiju nije se bilo teško truckati autobusom iz Austrije za samo tri dana boravka u Hrvatskoj.

"Ovo je najbolje doba godine za biti ovdje. Više od toga nam i ne treba, jer je divno vrijeme", kazala je gošća, piše HRT.

Iako i doma imaju i stijena i visina, naše su ih strme vrtače ostavile bez daha. Pogotovo kad su na Modrom jezeru ugledali Huga! Nebeski je to lovac savršena vida i sluha te bešumna leta. Hugo još nije letio jer tek mu je osam mjeseci, no već je peta ptica grabljivica koju Sokolarska udruga Imotski dovodi kako bi se riješili galebova.

"Mi smo nekad imali i surog orla, dok je bio suri orao on je bio neprikosnoveni vladar, tada te napasnice, ptice koje jesu vrane, svrake, gavranovi, galebovi, to su leteći štakori. Zamislite sad trenutak da ih bude po 500 galebova tu, ostave za sobom od perja do fekalija, naravno to su žive životinje", izjavio je Grgo Nikolić, Sokolarska udruga Imotski za HRT.

Šteta koju od ranoga proljeća do kasnoga ljeta čine po jezerima narušava prirodnu raznolikost i staništa zbog kojih je, među ostalim, ovo područje UNESCO proglasio Geoparkom Biokovo-Imotska jezera. U tjeranju galebova već su iskazale jastrebice.

"Bea je jako opasna, ženke su inače veće i jače od mužjaka, teže, po prirodi su teritorijalne i dosta su opasnije. Kljun nije toliki problem koliko su kanđe", objasnio je Filip Vrankić, Sokolarska udruga Imotski.

Proglašenje geoparka Imoćanima već nosi i turističke pluseve. Još su krajem rujna dosegli sveukupni lanjski broj noćenja.

"Ono što se nama mijenja je da smo malo aktivniji u predsezoni i posezoni, to ipak ima veze s geoturistima koji izbjegavaju srpanj i kolovoz, dakle to bi mogli biti neki pokazatelji, međutim mi planiramo iduće godine napraviti jedan malo jači posjetiteljski centar geoparka", naveo je Luka Kolovrat, gradonačelnik Imotskog.

U Imotskoj je krajini trenutno 620 smještajnih objekata, od toga čak 550 kuća za odmor s bazenima, tu su još tri mala hotela, hosteli, dva kampa i nešto malo apartmana. Mala je to destinacija za veliki odmor.