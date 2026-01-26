Dalmatinska policija objavila izvješće. Jedan podatak zabrinjava

U proteklom tjednu na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske zabilježene su ukupno sedam prometnih nesreća. U tri nesreće s ozlijeđenim osobama pet je osoba zadobilo lakše ozljede, dok su četiri nesreće prošle uz materijalnu štetu.

Policija je istovremeno pojačano kontrolirala promet te je protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeto 715 represivnih mjera. Najviše sankcija odnosi se na tzv. "četiri ubojice u prometu" – prekršaje koji su najčešći uzročnici najtežih prometnih nesreća.

Zabrinjava jedan podatak

Tako je 375 vozača sankcionirano zbog prekoračenja dopuštene brzine, 28 osoba kažnjeno je zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, a 14 vozača zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Zbog korištenja mobitela tijekom vožnje prekršajno je sankcionirano 15 osoba.

Od ostalih prekršaja policija izdvaja 58 mjera zbog nepropisnog pretjecanja te 78 mjera zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Posebno zabrinjava podatak da su tri prekršaja zabilježena na mjestima namijenjenim osobama s invaliditetom.