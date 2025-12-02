Dalmatino otvara Advent u Dugopolju

Advent u Dugopolju otvara grupa Dalmatino ovaj petak, 5. prosinca, na Trgu domovinske zahvalnosti (kod OŠ Dugopolje). Od 20:00 h očekuje vas zabavni program uz okuse blagdanske hrane i pića.

Dobra atmosfera nastavlja se u nedjelju, 7. prosinca, uz jedinstvenu večer Blues&Wines također na Trgu domovinske zahvalnosti. Od 18:30 h uživat ćete uz blues glazbu uživo i kušanje prirodnih vina.

Ulaz slobodan.

Više informacija na visitdugopolje.com i dugopolje.hr. Dugopolje, 5. i 7. prosinca - vidimo se!